שמורת הטבע נחל פרת - עין מבוע נפתחה לציבור ללא עלות

שמורת הטבע נחל פרת - עין מבוע - צילום: דוד לנדאו, רשות הטבע והגנים שמורת הטבע נחל פרת - עין מבוע | צילום: צילום: דוד לנדאו, רשות הטבע והגנים 10 10 0:00 / 0:53

הודעה משמחת עם תחילת החופש הגדול: שמורת הטבע נחל פרת - עין מבוע נפתחה היום (רביעי) לציבור הרחב. במתחם נבנה מגרש חנייה ובו כ-60 חניות, וכן שביל מעבר בטוח עבור הולכי הרגל בין החנייה לבין הכניסה לאתר. בנוסף, שופץ מבנה השירותים לרווחת הציבור.

האתר ייפתח ללא עלות ובשעות הפעילות הרגילות (08:00-17:00), הכניסה לאתר בהרשמה מראש בלבד דרך אתר רשות הטבע והגנים.

שמורת הטבע נחל פרת - עין מבוע ( צילום: דוד לנדאו, רשות הטבע והגנים )

שמורת הטבע נחל פרת - עין מבוע ( צילום: דוד לנדאו, רשות הטבע והגנים )

עין מבוע הוא מעיין הפועם בלב הערוץ המצוקי של נחל פרת (ואדי קלט). זהו התיכון בסדרה של שלושה מעיינות גדולים הנובעים בין עין פרת במעלה הנחל לעין קלט במורדו. מימיו מגיחים בפעימות ובין פעימה לפעימה המעיין יבש. חרדה בסניף 'יש חסד' בשכונה החרדית: "נשים נשכבו על הרצפה בפחד מוות" משה בשן | 30.06.26 מעיין פועם הוא מעיין קארסטי שאינו נובע בקצב קבוע אלא פורץ בקילוחים קצובים לסירוגין, בדומה לפעימות לב. ספיקה בלתי רציפה זו נגרמת מאגירתם של מי תהום בחללים קארסטיים בסלע ומהתרוקנותם בבת אחת כשהם מגיעים לסף מילוי מרבי. משערים שיש רק כמאה מעיינות כאלה בכל העולם.

שמורת הטבע נחל פרת - עין מבוע ( צילום: דוד לנדאו, רשות הטבע והגנים )

שמורת הטבע נחל פרת - עין מבוע ( צילום: דוד לנדאו, רשות הטבע והגנים )

עין מבוע פועם בעיקר בקיץ. בחורף כמות המשקעים ממלאה את החלל הפנימי בקביעות, מפלס המים בחלל גבוה ממפלס המעיין, ובמצב זה הנביעה רצופה. ככל שמתרחקת עונת הגשמים אמנם יציאת המים מהחלל למעיין סדירה, אך אינה מתחדשת ממי גשמים, ולכן עם בוא הקיץ (בתחילתו, בעיצומו או בסופו, תלוי בכמות המשקעים) האיזון בין מפלס המים בחלל למפלס המעיין מופר, והביטוי החזותי לכך הוא תופעת הפעימה.