בשורה היסטורית וחווייתית במיוחד לתושבי בני ברק: לקראת ימי בין הזמנים, השבוע החלו עבודות ההקמה הנרחבות של פארק החוויות הבינלאומי והייחודי "חיות בקוביות", שיפתח את שעריו למשך כחודשיים שלמים במתחם ענק, מרווח וממוזג ברחוב נורוק 31 בשכונת קריית הרצוג בעיר.

פארק "חיות בחוויות", אשר הובא במיוחד לאור הביקוש הרב והותאם באופן מלא לציבור החרדי, נבנה בהשקעה עצומה וחסרת תקדים המוערכת בכ-1.5 מיליון שקלים, ומציע חוויה משפחתית משתלמת במיוחד עבור ההורים והילדים כאחד.

האטרקציה המרכזית שתקבל את פני המבקרים היא עולם שלם של למעלה מ-50 מיצגי ענק מרהיבים ועוצרי נשימה הבנויים כולם מלמעלה מ-2,000,000 קוביות, כאשר המיצגים כולם מלווים בשירת הבריאה ומכניסים את המבקרים לאווירה ייחודית ומרגשת.

מיצגי הענק בפארק הינם בהרכבתו של דאנקן טיטמארש, האמן הבריטי של בניה בלגו (לשעבר) ושיאן גינס משנת 2016 בבניית מיצג קוביות הלגו הגדול בעולם - ששיאו טרם נשבר.

הפארק משתרע על פני שטח ענק של כ-4,000 מטרים רבועים הכוללים פעילות חווייתית מגוונת לכל הגילאים, כאשר המתחם מוצל, מצויד בפינות ישיבה נוחות לרווחת המשפחות, ומתחמי המשחק - ממוזגים.

לצד מיצגי החיות, הילדים יוכלו ליהנות ממתחמי בנייה עצמית ומבריכות ענק מלאות בקוביות, שולחנות משחק, בניית מכוניות מרוץ מיוחדות, פינות צילום ואף פינת פעלטון ייעודית לגיל הרך ודוכני מזון כשרים למהדרין.

בנוסף, לאורך כל שעות הפעילות ייהנו המבקרים ממגוון מופעים מרתקים, ובהם מופעי אקרובטיקה כדי להעניק חוויה בלתי נשכחת.

היוזמה כולה זוכה לאישור רבני העיר, כאשר המתחם כולו פועל תחת חותמת האישור הקפדנית של 'משמרת הקודש והחינוך' בני ברק בראשות הרב מרדכי בלוי, אשר אישרו את התוכנית האיכותית של הפארק הייחודי וקבעו כי היא מתאימה בצורה מלאה לרוח הבית היהודי ללא כל פשרות.

אדוארד שינקרבסקי מחברת 'אקסלנט' ביטא את התרגשותו הרבה עם תחילת העבודות ואמר: "אני שמח שהצלחנו להביא למגזר החרדי את אחת התערוכות הגדולות והמרשימות בעולם העשויות מקוביות שנוצרה ע"י אמן לגו לשעבר, דאנקן טיטמארש".

הגב' שרה צברי, החתומה על הפקות ענק לציבור החרדי בכל רחבי הארץ, מציינת כי "מדובר ברף חדש של השקעה והתאמה לציבור שלנו". לדבריה, "המחשבה מאחורי כל פרט בפארק נועדה להעניק להורים פתרון מושלם, מאורגן, ממוזג ובטוח לימי הקיץ, תוך חוויה מובטחת בכל פינה".

הפארק יפתח את שעריו לקהל הרחב החל מיום ראשון, י"ב באב (12/7) ועד ליום חמישי, י"ד באלול (25/8), כאשר לאור הצפי לעומס רב ולרגל הביקוש ששובר שיאים כבר עתה, מומלץ להבטיח את המקומות מראש. פרטים מלאים ורכישת כרטיסים מוזלים לחבילות המשפחתיות ניתן להשיג ב'גלאט טיקט' ובהמשך - במוקדים שיפעלו בנקודות המכירה שיפורסמו בקרוב.