"אני קורס, אין לי זמן לנהל את העסק שלי יותר, אין לי זמן למשפחה", הודה בפניי בעל רשת קליניקות מצליחה, כשהוא נראה כאילו לא ישן שבוע. "ביום ראשון אני צריך לכתוב מאמר ארוך למגזין, ביום שני להמציא חמישה סטטוסים לוואטסאפ, ברביעי לשלוח דיוור לרשימת התפוצה, ובחמישי להכין טיפים לקבוצות המקצועיות. המוח שלי שרוף. אני מרגיש כמו מפעל לייצור טקסטים, ובסוף חצי מהדברים בכלל לא עולים כי אין לי זמן".

לקחתי את המאמר הארוך שהוא כתב חודש קודם לכן למגזין, פירקתי אותו מול עיניו הנדהמות ל-12 קטעים קצרים, והודעתי לו: "ברכותיי, יש לך תוכן מוכן לחודש שלם קדימה בכל הפלטפורמות. עכשיו לך לישון".

המיתוס

המחשבה המוטעית שמובילה בעלי עסקים ומנהלי שיווק לכיבוי מנועים מוחלט היא: "כדי להיות נוכח בכל מקום (Omnichannel), אני חייב לייצר תוכן מקורי ושונה לחלוטין עבור כל פלטפורמה". מפרסמים בטוחים שקהל היעד בוואטסאפ מחפש משהו שונה לחלוטין מהקהל שקורא את הניוזלטר או פוגש אותם באתר החדשות, וששכפול רעיונות ייצר תחושת מיאוס.

הבעיה האמיתית: שחיקת תוכן ואיבוד נכסים יקרים

התוצאה של המיתוס הזה היא טרגדיה שיווקית כפולה: שחיקה מנטלית של בעל העסק שמתייבש מול מסך ריק, ובזבוז משווע של נכסים. אתם משקיעים ימים של מחשבה, אסטרטגיה וניסוח בכתבת עומק מטורפת, מעלים אותה לרשת, ואחרי 48 שעות היא "מתה" ויורדת לתהום הנשייה של הארכיון. במקום לתת לזהב הזה להמשיך לעבוד בשבילכם, אתם רצים מבוהלים לכרות זהב חדש בגלל הלחץ הבלתי פוסק של "להעלות משהו היום".

העיקרון האסטרטגי: אטומיזציה של תוכן

מפרסמים שולטים ברשת לא בגלל שהם כותבים יותר מאחרים, אלא בגלל שהם יודעים למחזר בצורה חכמה. השיטה האסטרטגית נקראת "אטומיזציה" - לוקחים נכס תוכן מרכזי אחד גדול ומפרקים אותו לחלקיקים קטנים שמתאימים בדיוק לאופי של כל ערוץ הפצה.

הקהל שלכם לא נמצא בכל מקום בו-זמנית, וגם אלו שכן - צריכים לפגוש את המסר שלכם בממוצע שבע פעמים ובווריאציות שונות כדי שהמותג ייצר אצלם חריטה תודעתית. מיחזור תוכן הוא לא עצלנות; הוא יעילות כלכלית.

העומק המעשי: מפת הדרכים – ממאמר אחד ל-15 פיסות תוכן

כדי להבין איך עושים את זה בפועל בלי לאבד את הראש, נניח שכתבתם את הכתבה מהפרק הקודם - "הגרפים חגגו בירוק אבל הקופה נשארה ריקה" (הפרק על הדאטה). הנה האופן שבו הנכס הזה הופך למכונת תוכן רב-ערוצית:

הפורמט: אימייל אישי לרשימת התפוצה.

הביצוע: לוקחים את ה"סצנה האמיתית" מפתיח הכתבה (הסיפור על מנהל השיווק שהשתתק) ושולחים אותה כסיפור קצר, אישי ובגובה העיניים. בסוף הסיפור לא שמים את כל הטבלאות, אלא רק את השאלה המניעה לפעולה: "האם גם אתם חיים באשליה ירוקה? לחצו כאן לקריאת הניתוח המלא" עם קישור לכתבה המרכזית.

צ'ק ליסט למיחזור תוכן יעיל: חוק ה-4X

החלפת כותרות: כשאתם מעבירים קטע מתוך הכתבה לוואטסאפ או למייל, שנו את הפתיח. כותרת של כתבה מגזינית לא עובדת בתוך הודעת וואטסאפ אישית.

התאמת אורך קשב: מאמר ארוך קוראים בנינוחות. בסטטוסים הקהל סורק תוך 3 שניות. חתכו משפטים מורכבים והפכו אותם לשורות קצרות ובועטות.

הצבת קריאה לפעולה (CTA) מותאמת: בניוזלטר ה-CTA הוא ללחוץ לקרוא את המאמר המלא; בוואטסאפ ה-CTA יכול להיות "תגיבו לי פה בפרטי מה ה-CAC שלכם".

השאלה הנכונה

במקום לשאול בכל בוקר מחדש: "מה יש לי לכתוב היום לרשת?", תשאלו: "איזה נכס תוכן מעולה כבר קיים אצלי במגירה, ואיך אני מפרק אותו לאטומים קטנים שיעבדו בשבילי בעוד שלושה ערוצים שונים?".

צידה לדרך

ההבדל בין מפרסם מותש למפרסם אסטרטגי טמון בניהול משאבים: מפרסם חלש עובד קשה בשביל לייצר תוכן - מפרסם חכם מייצר תוכן פעם אחת, ונותן לתוכן לעבוד קשה בשבילו בכל רחבי הרשת.

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זהו זה, הסדרה נגמרה, המסך יורד והתירוצים נגמרו. בשלושה שלבים מהירים קילפנו את האשליות והנחנו מפה חותכת: אסטרטגיה ובידול כתשתית, ארכיטקטורת תוכן וכותרות כמנוע, ומספרים מדויקים לצד מיחזור חכם בשורה התחתונה. המנגנון אצלכם בידיים, הנוסחאות חתוכות, ועכשיו נשארה רק החלטה אחת - להמשיך לספור קליקים, או להתחיל להרוויח. צאו ליישם.