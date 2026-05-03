הורים יקרים, סביב נושא היקיצה בבוקר אנו מתעקשים להכריח את הילדים לקום בזמן, בגלל שצריך להגיע לבית הספר (בימי חול) או כדי להתפלל בזמן (בעיקר בשבתות ובחופשות).

אבל בואו נדבר בשפת הדרך ארץ שקדמה לתורה: שינה וקימה בזמן זה לא בשביל בית הספר או תפילה. גם אדם הראשון קם בבוקר למרות שלא הייתה עדיין תורה, ולא תפילה בזמנה. הגוף שלנו הוא לא אוסף של איברים, אלא תזמורת שזקוקה למנצח. השעון המרכזי במוח מתזמן הכל: מרמת הריכוז ועד למערכת החיסון. כשהקצב הזה משתבש, הילד לא רק עייף, אלא ממש בקריסת מערכות נפשית ופיזית. הרבה הורים משתמשים בלימוד תורה ובתפילה כסיבה שבגללה הילדים צריכים לקום בזמן, אבל זו טעות חינוכית. כמבוגרים, זה בסדר להגיד לעצמנו "קום כבר! אתה צריך להתפלל!", אבל בשום פנים ואופן לא לילדים.

מעבר לצד החינוכי שהופך תפילה ולימוד תורה לעונש, יש כאן עניין נוירולוגי. המוח שלנו מקשר בין חוויית היקיצה לבין הפעולה הראשונה שאנחנו עושים. אם היקיצה מקושרת ללחץ ואשמה סביב מצווה, המוח מתייק את המצווה הזו במערכת האיום במקום במערכת התגמול. הילד שמפתח שנאה לתפילה לא עושה זאת מתוך מרד, אלא כי המוח שלו למד להפריש קורטיזול (הורמון הסטרס) בכל פעם שמוזכרת המילה תפילה.

אז למה באמת חשוב לקום? סדר יום קבוע הוא אחד היסודות החשובים ביותר לבריאות. כבר בגמרא אמר שמואל: "שינוי וסת - תחילת חולי". גם באכילה ולפי המחקר, גם לגבי שינה, חוסר עקביות בשעות השינה קשור ישירות לקשיים בוויסות רגשי. חוסר בשינה סדירה פוגע באזור במוח שאחראי על דחיית סיפוקים, קבלת החלטות ושליטה בכעסים. ילד שלא ישן טוב הוא ילד שהבלמים הביולוגיים שלו לא עובדים טוב. בנוסף, הורמון הגדילה, האחראי על צמיחה והתפתחות הגוף, מופרש בעיקר בערב. ילד ששנתו אינה סדירה או שהולך לישון בשעות מאוחרות מאוד, מפספס את ההזדמנות למיצוי פוטנציאל הגדילה שלו.

אך הצמיחה היא גם בנפש. בשינה המוח מבצע פעולה של "ניקוי רעלים" רגשי ושכלי. הוא מעבד את חוויות היום, מתייק חוויות, ומפרק מתחים. ללא שינה סדירה, המוח נשאר במצב של עומס יתר, מה שפוגע בחוסן הנפשי. לכן, קודם כל מעירים באווירה חיובית. בבוקר הגוף עובר תהליך של זינוק טבעי בהורמונים שאמור להכין אותנו ליום. כשאנחנו מעירים ילד בצעקות ולחץ, אנחנו משבשים את זה, ומכניסים את הגוף לסטרס בזמן הכי לא נכון. במקום זה, פתחו תריסים. אור שמש טבעי הוא האות החזק ביותר של הטבע לשעון הביולוגי להפסיק להפריש הורמון שינה, ולהתחיל להפריש את הורמוני הבוקר.

איך מסדרים את השינה? בגילאים הקטנים (עד גיל 11-10): המפתח הוא להעיר אותם בבוקר מוקדם (ופחות להילחם איתם בלילה שילכו לישון). חשיפה לאור יום בשעות הבוקר המוקדמות עוזרת לילדים להירדם מהר יותר בלילה. אם הילד היה בחוץ, רץ ושיחק בשמש, השעון הפנימי שלו יתאפס בצורה יעילה יותר. בגילאים הגדולים יותר: אצל מתבגרים, המוח באמת מתחיל "לקדם" שינה בשעה מאוחרת יותר מאשר אצל מבוגרים. אבל האויב הגדול במקרה הזה הוא הטכנולוגי, ואני מתכוון למסכים. האור הכחול שנפלט מהם, מרמה את המוח וגורם לו לחשוב שעדיין צהריים. לכן כדאי ששעה לפני השינה, לא יהיו מסכים. המוח זקוק לזמן של "דעיכה" כדי לייצר את ההורמונים שמאפשרים שינה עמוקה ואיכותית.

גם בשישי שב"ק צריכים להשקיע. מתברר ששינוי של יותר משעתיים בין הימים גורם לירידה בביצועים הקוגניטיביים לאורך כל השבוע. הגוף מרגיש ג'ט לג בכל פעם מחדש. לכן שמירה על מסגרת קרובה לשגרה גם בשבת היא המתנה הכי גדולה שתוכלו לתת לילד שלכם.

אמת, התובנות האלה דורשות מאיתנו להיות עקביים וגם קצת קשים, אבל זה משתלם. ילדים עם שגרת שינה קבועה הם ילדים יותר מאוזנים ושמחים. הם לומדים שהעולם פועל לפי סדר מסוים, וזה מעניק להם ביטחון נפשי עמוק. וכהורים, אל תשכחו לישון גם בעצמכם בזמן! זה יאפשר לנו לחנך אותם בנחת וברוגע, כי גם הנפש שלנו תעבוד יותר טוב.

