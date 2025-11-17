קניתם חומוס או טחינה מהחברה הזו? חשוב שתשימו לב לאזהרה הבאה

מפעל ל.ג. גל סלטים בע"מ קורא לפני זמן קצר (שני) להחזרת מוצרי החברה - חומוס וטחינה, בשל נוכחות סלמנולה.

על פי הודעת החברה מדובר בסלטים הבאים: סלט חומוס ישראלי 3 ק"ג, סלט טחינה אסלי 3 ק"ג, חומוס ישראלי 4 ק"ג.

הסיבה להחזרת המוצרים היא בעקבות הודעה של ספק חומר הגלם, כי נמצאה נוכחות סלמונלה בטחינה הגולמית אשר שימשה לייצור חלק ממוצרינו, כמשנה זהירות, החברה אוספת את המוצרים הבאים:

1. סלט חומוס ישראלי שם מסחרי/ מותג: מעדני גל תכולה: 3 ק"ג

2. סלט חומוס ישראלי שם מסחרי/ מותג: מעדני גל תכולה: 4 ק"ג

3. סלט טחינה אסלי שם מסחרי/ מותג: מעדני גל תכולה: 3 ק"ג

שם יצרן: סלטי גל

תאריכי תפוגה: כל תאריכי התפוגה מה-19/11/2025 ועד ה-02/12/2025 כולל.

ברקוד: חומוס ישראלי 4 ק"ג-7290013850430 חומוס ישראלי 3 ק"ג-7290013850331 סלט טחינה 3 ק"ג-7290013850546

לקוחות שיש להם את המוצרים לעיל מתבקשים שלא לצרוך אותם.

בתיאום עם שירות המזון מחוז מרכז במשרד הבריאות מפעל ל.ג. גל סלטים בע"מ אוסף את המוצר מהלקוחות.

באנשים בריאים - חיידק הסלמונלה עלול לגרום למחלה המתבטאת בחום, שלשול (לעיתים דמי), בחילה, הקאות וכאבי בטן. במקרים נדירים, יכולים להיגרם סיבוכים. באוכלוסיות רגישות כגון, ילדים צעירים, בעלי מערכת חיסון מוחלשת וקשישים, החיידק עלול לגרום למחלה קשה ולעיתים אף למוות.