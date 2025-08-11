כיכר השבת
האם מותר להשתמש בכרטיס הנחה של מישהו אחר? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם מותר להשתמש בכרטיס הנחה של מישהו אחר? • צפו (יהדות)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני ממונות הקשורה לימי בן הזמנים. יש כל מיני כרטיסי הנחה לכל מיני מועדונים, הסתדרות וכל מיני. לא בדקתי את כולם. תרימו טלפון לשירות לקוחות ותשאלו אם אפשר להעביר את ההטבה למישהו אחר.

אבל יש כרטיס אחד שעבדתי קשה להביא בירור, ואותו אני מפרסם - אגודת חבר. הנחות ניכרות מאוד. יש לכם חברים, ידידים, קרובים, אנשי צבא, הם מנויים שם. תשאל אותם. יש לך עשרה כרטיסים לשייט, אתה משתמש? יגיד לך 'לא' - 'תמכור לי את זה'. למה לא? רק שלא יעשה ביזנס, שלא ירוויח.

מותר להשתמש בכרטיס חבר של מישהו אחר, אף שאתה לא קשור בכלל לאותה אגודה, לא לצבא ולא לזה, שום דבר. מותר הדבר, רק שלא יעשה ביזנס. עלה לו 50 שקל כרטיס, ייקח ממך 50, לא יותר.

