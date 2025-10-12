כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

מתי סוף זמן קריאת 'שניים מקרא ואחד תרגום' של השנה? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: מתי סוף זמן קריאת 'שניים מקרא ואחד תרגום' של השנה? • צפו (יהדות)

(צילום אילוסטרציה: Doron Horowitz/Flash90 )

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מעניין חג שמחת תורה ושניים מקרא ואחד תרגום. שנה שלמה עברה, ברוך השם, מי שזכה לקרוא את כל הפרשיות, הנה, זה הדד-ליין האחרון, הזמן האחרון, שאי אפשר לתקן יותר. מתי הוא? שמחת תורה. מתי בשמחת תורה? כשקראו בבית הכנסת קריאת התורה.

לכן, מי שלא הספיק, פרשת 'וזאת הברכה', יש לו חוב כמה פרשיות. ידידי, שב כל הלילה, תשלים את החובות שלך - כי יעבור הקריאה בתורה של שמחת תורה, נגמר הסיפור.

קרה ונזכרת בבקר, תרוץ מהר, תפלל במניין יותר מאוחר. תוך זמן תפילה כמובן, הכל. קריאת התורה שיהיה לאחר מכן. למה? כי זה סוף זמן שניים מקרא ואחד תרגום. לשים לב לדבר הזה, רבותיי, חבל שיפסיד. מעוות לא יוכל לתקון, וחיסרון לא יוכל להימנות. וכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מאריכים לו ימיו ושנותיו.

