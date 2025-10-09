כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

האם מותר לכבס כתם מקומי בבגד בחול המועד? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם מותר לכבס כתם מקומי בבגד בחול המועד? • צפו (יהדות)

(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני כיבוס בימי חול המועד. דיברנו על זה בעבר הרחוק, ואני חושב שמצווה לפרסם, זה פתרון. אנשים קנו בגד לחג. חג ראשון, נשפך עליהם סלט, יש לו טיפת שמן, לא מכבסים בגד בחג. שמלה של האישה, של הבת, עניבה יפה שלו, חולצה יוקרתית. מה, כל החג זהו? אני רוצה ליהנות מזה.

רבותיי, כיבוס כתם מקומי, אפילו יש כמה כתמים, פה כתם, פה כתם, פה, אבל אתה מתמקד בכתמים, לא עושה כיבוס כללי לבגד, כיבוש כתם מקומי - אפשר להקל אף עם חומרי ניקוי, תתיז, מסיר, לא משנה, ג'לי, אבקת כביסה, כל הדברים. אחר כך לתלות אותו ליבוש, זה מותר בכל מצב. זה לא כיבסש. זה מותר בחול המועד.

צפו בפינה

