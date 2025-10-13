האם אפשר לסרב לעשות הקפה בשמחת תורה? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה משמחת תורה. אתם יודעים, הגבאי לפעמים מחלק הקפות, או מישהו קנה לך הקפה, ואומרים 'פלוני מכובד בהקפה'. והוא לא רוצה, לא נעים לו או שהוא לא יודע כל כך את הניגונים..

הלכה למעשה - סירוב לקחת הקפה, זה כמו סירוב עלייה לתורה. מי שמסרב עלייה לתורה שקראו לו בשמו, השם ישמור ויציל, תורה נקראת תורת חיים. סירב? חס ושלום, מתקצרים ימיו. צריך להיזהר. לכן הספרדים לא קוראים בשם. לא 'יעמוד זה בן זה' אלא 'גם העולה ברוך יהיה יעמוד בכבוד'. למה לסבך את העניין?

הקפה, אותו דבר. כיבדו אותך? אין מה לעשות. תזרום. ניגון פשוט של ילדים, מה לא אמרת ב'ימלוך'? העיקר להיזהר בדבר הזה.

צפו בפינה