כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

האם אפשר לסרב לעשות הקפה בשמחת תורה? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם אפשר לסרב לעשות הקפה בשמחת תורה? • צפו (יהדות)

(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: David Cohen/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה משמחת תורה. אתם יודעים, הגבאי לפעמים מחלק הקפות, או מישהו קנה לך הקפה, ואומרים 'פלוני מכובד בהקפה'. והוא לא רוצה, לא נעים לו או שהוא לא יודע כל כך את הניגונים..

הלכה למעשה - סירוב לקחת הקפה, זה כמו סירוב עלייה לתורה. מי שמסרב עלייה לתורה שקראו לו בשמו, השם ישמור ויציל, תורה נקראת תורת חיים. סירב? חס ושלום, מתקצרים ימיו. צריך להיזהר. לכן הספרדים לא קוראים בשם. לא 'יעמוד זה בן זה' אלא 'גם העולה ברוך יהיה יעמוד בכבוד'. למה לסבך את העניין?

הקפה, אותו דבר. כיבדו אותך? אין מה לעשות. תזרום. ניגון פשוט של ילדים, מה לא אמרת ב'ימלוך'? העיקר להיזהר בדבר הזה.

צפו בפינה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהלכה בשישים שניות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר