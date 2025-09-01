קיבל תווי קנייה לרשת מחללת שבת - מה יעשה? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מהלכות שבת קודש. אדם קיבל מתנה תלושים, תווי קנייה לכבוד החגים, ממקום העבודה. אבל בעוונות הרבים, התווים האלו, אפשר לממש אותם רק ברשת שלא עליכם לא עלינו, מחללת שבת בפרהסיה. והוא מקפיד, לא נכנס למקומות כאלו. זה לא מקומות של אוכל, כלים, בגדים.

רבותיי, התו הזה שקיבלת אותו, הרשת שהוציאה את התו קיבלה כבר את הכסף. מה נשאר? לממש, לקחת את הסחורה. מי שלא ילך לשם, למען השבת לכאורה, הוא עשה הפוך ממה שצריך. למה? במקום להעניש את בעל הרשת, אתה נותן לו מתנה, שאתה לא משתמש בתלוש. הוא קיבל כסף ולא הוציא סחורה, רווח 100%. אדרבה, אני אלך לשם, אשתמש בתו, לא אשאיר שקל אחד עודף אפילו. למה? כי הוא מחלל שבת, כמחאה, אני אשתמש בתו ובתלוש 100% לגמרי. פה זה בדיוק הפוך מכל מקרה. כדי לא לתמוך בו, צריך ללכת אליו ולהשתמש בתו, כי את הכסף הוא קיבל כבר.

