כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

קיבל תווי קנייה לרשת מחללת שבת - מה יעשה? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: קיבל תווי קנייה לרשת מחללת שבת - מה יעשה? • צפו (יהדות)

1תגובות
(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Yonatan Sindel/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מהלכות שבת קודש. אדם קיבל מתנה תלושים, תווי קנייה לכבוד החגים, ממקום העבודה. אבל בעוונות הרבים, התווים האלו, אפשר לממש אותם רק ברשת שלא עליכם לא עלינו, מחללת שבת בפרהסיה. והוא מקפיד, לא נכנס למקומות כאלו. זה לא מקומות של אוכל, כלים, בגדים.

רבותיי, התו הזה שקיבלת אותו, הרשת שהוציאה את התו קיבלה כבר את הכסף. מה נשאר? לממש, לקחת את הסחורה. מי שלא ילך לשם, למען השבת לכאורה, הוא עשה הפוך ממה שצריך. למה? במקום להעניש את בעל הרשת, אתה נותן לו מתנה, שאתה לא משתמש בתלוש. הוא קיבל כסף ולא הוציא סחורה, רווח 100%. אדרבה, אני אלך לשם, אשתמש בתו, לא אשאיר שקל אחד עודף אפילו. למה? כי הוא מחלל שבת, כמחאה, אני אשתמש בתו ובתלוש 100% לגמרי. פה זה בדיוק הפוך מכל מקרה. כדי לא לתמוך בו, צריך ללכת אליו ולהשתמש בתו, כי את הכסף הוא קיבל כבר.

צפו בפינה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מה יעשה מה יעשה נו יזרוק לפח? מספיק יאללה יקנה ברוא
ילך לקנות ילדיפ רעבים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהלכה בשישים שניות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר