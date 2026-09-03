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הרשימה ננעלת

הגר"מ שטרנבוך בשעת נעילה: מטבעות העשירות האחרונים נחטפים

הזדמנות אחרונה להצטרף לחבורת שותפיו של הגר"מ שטרנבוך בהצלת עולם התורה, ולזכות במטבע השמירה המיוחד כסגולה לעשירות מופלגת | הרשימה תינעל בערב שבת קודש פרשת ניצבים, ואם יושלמו קודם לכן 98 החברים החסרים לאלף השותפים, אף קודם לכן | בימים הקדושים הללו זוכים הנענים להיכנס אל הגר"מ שטרנבוך, למסור לידיו הקדושות את תרומתם ולהתברך מפיו טרם יום הדין (חרדים)

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מטבע הברכה של הגר"מ שטרנבוך
מטבע הברכה של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)

היוזמה ההיסטורית של הגר"מ שטרנבוך, להצלת עולם התורה, מגיעה לרגעי השיא שלה, עם התקרב היעד שקבע מרן – אלף שותפים שייקחו על עצמם את הזכות והעול לשאת בהחזקת עולם התורה, בסכום של 3,000 שקלים.

הימים האחרונים של המגבית הגיעו, ופרויקט 'אלף המגן' בנשיאות הגר"מ שטרנבוך, מתקרב אל קו הסיום. ההזדמנות להימנות עם אלף שותפיו של פוסק הדור ננעלת בימים אלו ממש, עם השלמת אלף השותפים, כשבשלב זה חסרים רק 98 חברים אחרונים להצטרף לקבוצה, או לחלופין בכניסת השבת הקרובה, שבת קודש פרשת ניצבים־וילך.

דווקא עתה, בימים אלו, מקבלת ההזדמנות משמעות נוספת. "אתם נצבים היום כולכם לפני ה'", נקרא בפרשת השבוע שבה ננעלת הרשימה, הימים שבהם עומד כל יהודי לפני בורא עולם ערב יום הדין. באי בית מרן מספרים כי הנענים לקריאה זוכים בימים הקדושים הללו להיכנס אל מרן פוסק הדור, למסור לידיו הקדושות את תרומתם להרחבת עולם הכוללים, ולהתברך מפה קדשו להיכנס לשנה החדשה כשבידם זכות השותפות עם הגר"מ שטרנבוך בהחזקת התורה, וברכתו האישית מלווה אותם.

מי שנבצר ממנו לבוא, יזכה אף הוא לברכת הגר"מ שטרנבוך ולכל אשר הבטיח לשותפי 'אלף המגן', ובכלל זאת גם למטבע שמירה מיוחד שהתברך מפי מרן לשמירה והגנה ולעשירות מופלגה.

עד כה נענו לקריאה 902 שותפים, ובזכותם כבר נקלטו למעלה ממאה אברכים חדשים בכוללים, ושני כוללים חדשים נפתחו לזמן אלול. נותרו אפוא המקומות האחרונים – 98 מקומות בלבד — להשלמת חבורת האלף שביקש הגר"מ שטרנבוך לגבש סביבו.

הרקע ידוע: הגזירות הכלכליות שהוטלו על עולם התורה, ובראשן ביטול ההכרה בקבלות על פי סעיף 46, הותירו אלפי אברכים ללא מקום תורה. אל מולן ענה הגר"מ שטרנבוך בהרחבה דווקא, בבחינת "הם אומרים פן ירבה, ואנו אומרים כן ירבה", ובזעקה שהדהדה בעולם התורה: "איך אפשר לישון בלילה במצב כזה? הלא התורה מושפלת, והקב"ה צועק התעוררו התעוררו!!".

ההצטרפות בהישג יד. ניתן להימנות עם שותפיו של הגר"מ שטרנבוך בהוראת קבע של 84 ש"ח בלבד לחודש, למשך 36 חודשים. סכום פעוט, שמזכה את נותנו בשותפות מלאה במהלך היסטורי, בברכת פוסק הדור, ובזכות לעמוד לפניו בימים אלה ולהתברך מפיו.

אלה הם הימים. אלה הם המקומות האחרונים. ומי שליבו ער יקום ויעשה, בטרם ננעלים השערים.

להצטרפות מיידית לרשימת 'אלף המגן >>
הרב משה שטרנבוךעולם התורהכולל תשובות והנהגות

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