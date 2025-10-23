بودكاست: הבודקאסט החדש של "כיכר השבת" יוצא לדרך

כיכר השבת
ראיון מרתק עם חיים שגב, מתרגם ערבית בבתי המשפט, על השפעת התרגום על גורל אדם, תפקיד השפה הערבית בהסברה הישראלית והקשר בין שפה לזהות | הפרק הראשון בבודקאסט החדש של כיכר השבת (VOD)

צפו בפרק הראשון של ה"בודקאסט"

בפרק הפתיחה של הסדרה החדשה, משה אריה משוחח עם חיים שגב, מורה לערבית מדוברת, מתרגם בבתי המשפט ויוצר תוכן בזירת ההסברה בערבית.

השיחה חושפת את עולמו של המתרגם באולמות המשפט, את כוחה של מילה אחת לשנות גורל, ואת הדרך שבה הערבית הופכת מגשר תרבותי לכלי של השפעה ציבורית.

בין הנושאים המרכזיים בפרק: איך הופכים אהבה לשפה לקריירה ויעוד? טעויות תרגום שיכולות להכריע תיק שלם, הערבית ככלי משמעותי בהסברה הישראלית והקשר שבין שפה, זהות ואמת.

חיים שגב מדבר בגובה העיניים על שליחות, דיוק ואנושיות – ומוכיח שהערבית היא לא רק מקצוע, אלא גם גשר של אמת והבנה.

צפו בפרק הבכורה של הבודקאסט החדש של כיכר השבת וגלו את כוחה של המילה.

5
וואו איזה תותחים מרגש לראות שני חרדים מדברים בערבית בקרוב אצלי
יוסי קדוש
4
ואווו מטורף אהבתי את הסיפור של חיים ואת הערבית של משה
אהרון בוקובזה
3
יפה מאוד עושה רושם של תכנית מענינת
שרה יוסף
2
פצצה של תכנית סוף סוף בערבית שפת האם שלנו
דוד לוי
1
רמה גבוהההה
בנימין

