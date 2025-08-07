המדריך המלא למציאת הזיווג: סודות נחשפים בספיישל לט"ו באב

משדר מיוחד ומרגש מבית "כיכר השבת", בהגשת יוסי עבדו, מביא שעה וחצי של תוכן נדיר למי שמבקשים לשבור את מעגל הרווקות ולבנות בית עם שורשים עמוקים.

שלושה מהשמות הבולטים בתחום הזוגיות והשידוכים - הרב המקובל יצחק בצרי, המאמן הרגשי יהונתן פנגר, והשדכן הוותיק חיים שלר - משתפים לראשונה את הסודות, הסגולות והכלים המעשיים שיכולים לשנות חיים.

הרב בצרי חושף סגולות עמוקות מהקבלה, כמו קריאת שיר השירים במשך 40 יום, אמירת פרק קכ"א בתהילים בתפילת עמידה, וביקור בקבר רבי ישמעאל כהן גדול - אותו הוא מכנה "השדכן של בנות ישראל".

הוא משתף בסיפורים אישיים מרגשים, כולל הסיפור כיצד נדר להיענות להצעה הראשונה שתגיע - למרות שלוש דחיות - וזכה לזיווגו הנכון. לדבריו, "אם לא פועלים בזמן - הזיווג עלול להיגנב".

המאמן יהונתן פנגר מתמקד בחסמים הרגשיים שמעכבים זוגיות: חוסר ביטחון עצמי, לחץ חברתי ופחד מדחייה. הוא מעניק למשתתפים כלים מעשיים להיכרות עצמית עמוקה, לזהות את המרכיבים הקריטיים בבחירת בן זוג - רקע, אופי וערכים - ולגשת לפגישות ממקום של עוצמה פנימית. אחת האמירות המרכזיות שלו: "אם אתה לא יודע מי אתה - איך תמצא מי מתאים לך?"

השדכן חיים שלר, שזכה לשדך עשרות זוגות, חושף טעויות נפוצות שהוא מזהה אצל רווקים: רשימות דרישות לא ריאליות, פגישות מתמשכות שמביאות לשחיקה, וחיפוש אחר כסף במקום ערכים. לדבריו, "תבקש את מי שרוצה אותך - לא את מי שאתה רוצה", ומדגיש: כשמתחילים לנסות לרצות - זה הזמן לעצור. הוא גם מעניק כלים מעשיים להורים: לא ללחוץ, לא לנהל, אלא ללוות בעדינות.

המשדר כולל גם סגולות נדירות לזיווג מהרב בניהו שמואלי בשם הרב כדורי, עצות של הרב בצרי להורים כמו "תפסיקו לבשל לילדים - תנו להם לקחת אחריות", והכרזה ברורה: "חתונה מוקדמת - מזרזת את הגאולה", כדבריו של מרן הרב קניבסקי זצ"ל.

זהו תוכן חובה לכל רווק ורווקה, הורה מודאג, או מי שמאמין בשידוך משמים. אם אתם רוצים שהשנה הזו תיראה אחרת אל תפספסו את המשדר.

צפו במשדר המלא

קרדיטים: תחקיר והגשה: יוסי עבדו | צילום ובימוי: שמואל אריה | עריכה: ידידה כהן ושלמה דוד | ניהול אולפן: אשר רוט | הפקה: אלי גוטהלף.