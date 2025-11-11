"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
● הדר גולדין מובא למנוחות – מאות ליוו את סגירת המעגל המרגשת, אחרי 11 שנות ציפייה כואבת.
● דרמה בבג״ץ – השופטת וילנר דורשת פתרון מיידי בפרשת הפצ״רית לשעבר, האיום: “עד שיצא עשן לבן”.
● האיש שכבש את העולם הערבי בהסברה ישראלית דו"צ בערבית אביחי אדרעי, נפרד אחרי 20 שנות עשייה.
● ביקור היסטורי בבית הלבן – נשיא סוריה א-שרע התקבל אצל טראמפ, שהפתיע באמירה יוצאת דופן.
● שגרירות ישראלית חדשה באסטוניה – מהלך לחיזוק הקשרים הדיפלומטיים והכלכליים באירופה הדיגיטלית.
● אירופה בהלם מתיעוד מרגש – מוסלמי דתי מחבק חרדי ברחוב, והתגובות ברשת: “כך נראית תקווה”.
● מבקר המדינה במתקפה חריפה – נתניהו ושריו כשלו בגיבוש תפיסת ביטחון לאומי כבר עשרות שנים.
● התחזית למחר – ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מזג אוויר סתווי ונעים.
● תיעוד דרמטי מברזיל – גבר נשטף בשיטפון אדיר, הצוותים נאבקים להגיע אליו – והמצב לא ברור.
