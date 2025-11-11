כותרות היום • צפו מוסלמי דתי מנשק יהודים חרדים | ומה חיפש גדעון סער באסטוניה • צפו סגן הדר גולדן הובא למונוחות | גורם חיצוני יפקח על חקירת הפצר"ית | הפנים של צה"ל בערבית פורש |נשיא סוריה בביקור ראשון בארה"ב | שגרירות ישראלית ראשונה באסטוניה | למה מוסלמי דתי מחבק יהודים חרדים | מבקר המדינה בדו"ח חריף על השביעי באוקטבור | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני יומי | (היום בכיכר) צפו

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 21:59