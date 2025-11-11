כיכר השבת
מוסלמי דתי מנשק יהודים חרדים | ומה חיפש גדעון סער באסטוניה • צפו

סגן הדר גולדן הובא למונוחות | גורם חיצוני יפקח על חקירת הפצר"ית | הפנים של צה"ל בערבית פורש |נשיא סוריה בביקור ראשון בארה"ב | שגרירות ישראלית ראשונה באסטוניה | למה מוסלמי דתי מחבק יהודים חרדים | מבקר המדינה בדו"ח חריף על השביעי באוקטבור | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני יומי | (היום בכיכר) צפו

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

הדר גולדין מובא למנוחות – מאות ליוו את סגירת המעגל המרגשת, אחרי 11 שנות ציפייה כואבת.

● דרמה בבג״ץ – השופטת וילנר דורשת פתרון מיידי בפרשת הפצ״רית לשעבר, האיום: “עד שיצא עשן לבן”.

● האיש שכבש את העולם הערבי בהסברה ישראלית דו"צ בערבית אביחי אדרעי, נפרד אחרי 20 שנות עשייה.

● ביקור היסטורי בבית הלבן – נשיא סוריה א-שרע התקבל אצל טראמפ, שהפתיע באמירה יוצאת דופן.

● שגרירות ישראלית חדשה באסטוניה – מהלך לחיזוק הקשרים הדיפלומטיים והכלכליים באירופה הדיגיטלית.

● אירופה בהלם מתיעוד מרגש – מוסלמי דתי מחבק חרדי ברחוב, והתגובות ברשת: “כך נראית תקווה”.

● מבקר המדינה במתקפה חריפה – ושריו כשלו בגיבוש תפיסת ביטחון לאומי כבר עשרות שנים.

● התחזית למחר – ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מזג אוויר סתווי ונעים.

● תיעוד דרמטי מברזיל – גבר נשטף בשיטפון אדיר, הצוותים נאבקים להגיע אליו – והמצב לא ברור.

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

