היום בכיכר" - והיום בהגשת משה מנס, עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
● הפעם זה רשמי - נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע כי קיבל בקשה רשמית מהנשיא טראמפ, לתת חנינה לרוה"מ במשפט נגדו.
● כמאה נערים תקפו פלסטינים לייד טול-כרם והתעמתו עם כוחות צה"ל במקום, שני חשודים נעצרו.
● תיעוד חדש - צה"ל מוחק מהמפה מאות מבנים שהוסבו לטרור בתוך הקו הצהוב.
● מפגין שקרא לשר בן גביר "כהניסט" נעצר והופשט במהלך החיפוש, האירוע נבדק במח"ש.
● אחרי החלטת שר הביטחון לסגור את גל"צ - הסתדרות ארגון עובדי צה"ל הכריזה על סכסוך עבודה.
● אחרי תקופה ארוכה - שבדיה ואסטוניה הודיעו על הסרת אזהרת המסע לישראל.
● סופת מחירים - חברת 'שטראוס' הודיע על עליית מחירים דרמטית.
● רובוט רוסי מבוסס בינה מלאכותית הוצג בגאווה - וקרס.
● חיילים מהצבא הרוסי מגיעים לשדה הקרב עם כלי רכב פרטיים.
● תחזית מזג האוויר - צפי לירידה בטמפרטורת.
