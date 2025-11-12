כיכר השבת
טראמפ ביקש חנינה לנתניהו | בושות לרוסים בהצגה הרשמית של הרובוט

טראמפ בבקשת חנינה רשמית לרוה"מ | כמאה נערים תקפו פלסטינים | צה"ל מוחק מבנים בתוך הקו הצהוב | במהלך הפגנה מפגין נעצר והופשט במהלך המעצר | שר הביטחון הודיע - גל"צ תיסגר | שבדיה ואסטוניה מסירות את האזהרת מסע לישראל | שטראוס הודיעה על עליית מחירים | תיעודים מהעולם | תחזית מזג האוויר | צפו (היום בכיכר) 

היום בכיכר" - והיום בהגשת משה מנס, עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

● הפעם זה רשמי - נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע כי קיבל בקשה רשמית מ, לתת חנינה לרוה"מ במשפט נגדו.

● כמאה נערים תקפו פלסטינים לייד טול-כרם והתעמתו עם כוחות צה"ל במקום, שני חשודים נעצרו.

● תיעוד חדש - צה"ל מוחק מהמפה מאות מבנים שהוסבו לטרור בתוך הקו הצהוב.

● מפגין שקרא לשר "כהניסט" נעצר והופשט במהלך החיפוש, האירוע נבדק במח"ש.

● אחרי החלטת שר הביטחון לסגור את גל"צ - הסתדרות ארגון עובדי צה"ל הכריזה על סכסוך עבודה.

● אחרי תקופה ארוכה - שבדיה ואסטוניה הודיעו על הסרת אזהרת המסע לישראל.

● סופת מחירים - חברת 'שטראוס' הודיע על עליית מחירים דרמטית.

● רובוט רוסי מבוסס בינה מלאכותית הוצג בגאווה - וקרס.

● חיילים מהצבא הרוסי מגיעים לשדה הקרב עם כלי רכב פרטיים.

● תחזית מזג האוויר - צפי לירידה בטמפרטורת.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

