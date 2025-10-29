נציגים ממדינות ערביות בהם כורדים, דרוזים, עלאווים, יזידים ואשורים השתתפו שלשום (שני) בכנס יוצא דופן בתל אביב שעסק בעתיד המיעוטים במזרח התיכון. המשתתפים, רובם פליטים שחיו שנים תחת רדיפה, קראו לחיזוק הקשרים עם מדינת ישראל והביעו הערכה כלפיה כמדינה יציבה ושוחרת שלום.

הכנס שנערך בבית ציוני אמריקה בתל אביב אורגן על ידי ד"ר אדי כהן, יליד לבנון ומזרחן מוכר, שיזם את האירוע לאחר חודשים של טבח ורדיפות קשות נגד מיעוטים ברחבי סוריה, לבנון ועיראק.

אנחנו פשוט מבקשים מישראל שתרוצץ את ראש הנחש ואנחנו נחיה בשלום בלי איראן אמר עארף באוג’אני, ראש מפלגת חירות כורדיסטן, שקרא להקמת ברית בין מדינת ישראל למיעוטים המדוכאים באזור.

המדינה היחידה ששומרת על אחדות העמים

אחד הרגעים המרגשים בכנס היה נאומו של השיח' הדרוזי מרואן כיואן, ממנהיגי הדרוזים במחוז א-סווידא שבדרום סוריה, שנשא דברים בווידאו מסוריה כשלצידו מתנוסס דגל ישראל: "ישראל האהובה הוכיחה שהיא המדינה היחידה במזרח התיכון ובעולם ששומרת על אחדות העמים ועל שגשוגם אמר כיואן".

דבריו מצטרפים לשינוי מגמה מובהק גם בקרב הדרוזים ברמת הגולן. וואיל מוגרבי, ראש מועצת עין קינייא, סיפר בכנס כי בשנים האחרונות נרשמה עלייה דרמטית בבקשות ההתאזרחות בקרב הדרוזים. "היום אנחנו יכולים לומר שלפחות 80 אחוזים מבני הנוער הדרוזים כבר אזרחים ישראלים". אמר.

ילדים נרצחו, זקנים נשחטו לא נשכח

גם אלאן ואלי, צעיר כורדי-סורי שחי כיום בגרמניה, סיפר בכאב על זוועות דאעש בעיר הולדתו קובאני: "את הפגיעות והאסונות שראינו אי אפשר לשכוח. ילדים נפלו כשהידים, זקנים נשחטו אתה רואה את זה על האדמה מול העיניים שלך".

ברית בין רדופים לעם הנבחר

ד"ר אדי כהן סיכם את מטרת הכנס במילים ברורות: "מדינת ישראל היא התקווה של המיעוטים במזרח התיכון. בזמן שמדינות ערב קורסות לתוך עצמן הם מבינים שדווקא בירושלים ובתל אביב הם יכולים למצוא שותפות, ביטחון ועתיד".

בכנס נכחו גם נציגים מארצות הברית ומאירופה, ומסר אחד עלה מכל המשתתפים: ישראל היא אי של יציבות באזור סוער והם רוצים להיות חלק מהברית הזאת.