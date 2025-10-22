ישראל בדרך לסבב נוסף בלבנון? גורם מערבי לבונני השוהה בביירות טוען כי ישנה תחושה לפיה העימות מול ישראל הוא גבוה, ואף לא ניתן למנוע אותו, כך על פי הדיווח הערב (רביעי) בכאן חדשות.

על פי הפרסום של העיתונאי רועי קייס, אותו גורם טוען כי הסיבה המרכזית ליכולת של עימות בין המדינות - הוא ברקע הרצון של ישראל לראות את ארגון הטרור חיזבאללה מתפרק מנשקו בצורה מוחלטת, צעד שלא יתרחש במלואו.

לדברי אותו גורם לבנוני, תמיד ימצאו סיבות לתקיפה ישראלית בלבנון, בטענה שהממשלה לא עושה די צורכה, בפירוק ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו.

לצד זאת ציין הגורם המערבי, כי בצבא לבנון ממוקדים בימים האחרונים בריכוז הנשק בידי המדינה - בעיקר סביב דרום נהר הליטאני, וכי הממשלה המקומית עושה זאת הרחק מעין הציבור.