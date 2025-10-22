כיכר השבת
"לא ניתן למנוע זאת"

גורם מערבי מתאר את התחושות בביירות: "הסיכוי לעימות מול ישראל גבוה" | זו הסיבה 

גורם מערבי בלבנון טוען כי הסיכוי לעימות מול ישראל הוא גבוה במיוחד ואף לא ניתן למנוע אותו | לדבריו: המתיחות קיימת - בשל הרצון הישראלי לראות את חיזבאללה מתפרק מנשקו, צעד שלא ימומש ב-100 אחוז (העולם הערבי)

חיזבאללה יתפרק מנשקו? (צילום: דו"צ)

ישראל בדרך לסבב נוסף ב? גורם מערבי לבונני השוהה בביירות טוען כי ישנה תחושה לפיה העימות מול ישראל הוא גבוה, ואף לא ניתן למנוע אותו, כך על פי הדיווח הערב (רביעי) בכאן חדשות.

על פי הפרסום של העיתונאי רועי קייס, אותו גורם טוען כי הסיבה המרכזית ליכולת של עימות בין המדינות - הוא ברקע הרצון של ישראל לראות את ארגון הטרור מתפרק מנשקו בצורה מוחלטת, צעד שלא יתרחש במלואו.

לדברי אותו גורם לבנוני, תמיד ימצאו סיבות לתקיפה ישראלית בלבנון, בטענה שהממשלה לא עושה די צורכה, בפירוק ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו.

לצד זאת ציין הגורם המערבי, כי בצבא לבנון ממוקדים בימים האחרונים בריכוז הנשק בידי המדינה - בעיקר סביב דרום נהר הליטאני, וכי הממשלה המקומית עושה זאת הרחק מעין הציבור.

