חשיפה: כך מתכוונים גורמים בפלג הירושלמי להפתיע את עצרת הרבבות מחר • מעייריב

תחילת סוף הסאגה: טיוטה ראשונית של חוק הגיוס הוצגה - אלו ההבדלים | חשיפה: גורמים ב'פלג הירושלמי' נערכים לשיבוש העצרת | טיוטת חוק הגיוס מעוררת מחלוקת פוליטית פנים חרדית: סיקור נרחב | האם פרשיית שדה תימן מהווה אבן דרך במאבק להפלת שלטון הדיפ-סטייט? | רוב החרדים לא מבינים את מטרת העצרת - האם מדובר בכשל הסברתי? וזהו ההסבר שלנו (מעייריב)

ארוכה הדרך לחוק

בתום סאגה שנמשכה חודשים ארוכים, בשיאה נכנסה ישראל למלחמה ישירה מול איראן, פוטר יו"ר ועדת חו"ב של הכנסת ומונה לו מחליף, אמש (שלישי) הציג יו"ר הוועדה הטרי את טיוטת הראשונית. פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן מיהר לעמוד על הבדלי הנוסחאות בין טיוטת החוק של אדלשטיין לזו הנוכחית. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

פרסום ראשון

למרות הוראתו הברורה של מנהיג , שלא להשתתף בעצרת התפילה של המגזר החרדי, ציפור קטנה לחשה לנו שגורמים בכירים ב'פלג' דווקא מתכננים להתייצב מחר בכניסה לירושלים - אם כי לא לזעוק ולהתפלל, אלא בעיקר כדי לצעוק ולהתפלפל... כל הפרטים מהחשיפה הראשונית - בכתבת הווידאו שלפניכם.

חסרי אמונה

בעוד ייחלה להצגת טיוטתצ חוק הגיוס, יש מי שמותחים ביקורת נהוקבת על התנהלות המפלגה הספרדית בנושא. בכיר ב'אגודת ישראל' תקף את התנהלות ש"ס בהצעת החוק שנחשפה וטען: "הצעת החוק הזו לא תעבור את ההנהגה הרוחנית, אני רוצה לראות את חברי הכנסת החרדים מצביעים בעד 50% יעדי גיוס ממחזור גיוס חרדי, אבל נניח שעברנו את זה ואפילו השגנו רוב בקואליציה - היועצת המשפטית של הוועדה מתנגדת לחוק והוא לא יעמוד במבחן בג"צ". כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

דיפ סטייס

מדינת ישראל הוכתה היום בתדהמה. כשנה ורבע אחרי התפוצצות פרשיית שדה תימן - ובתום חקירה סמויה, היום הודיעה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה על החלטתה לאשר את חקירת הדלפת הסרטון - שיש שטוענים שהוא מבושל, לחדשות 12, מה שהוביל ליציאה לחופשה כפויה של הפרקליטה הצבאית יפעת תומר ירושלמי. איך כל זה עשוי להשפיע על מעמדם של תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים? הכל בכתבת הווידאו שלפניכם.

כשל הסברתי

תשאלו את עצמכם - על מה העצרת מחר? זו הפגנה? ואם כן, נגד מי - בג"ץ? או שמא היועמ"שית? ואולי דווקא נגד הפוליטיקאים החרדים? הממשלה? מסתבר, כי מרבית ממשתתפי העצרת לא זכו להסברה חדה על מהות העצרת, ואנחנו כאן ב'' מתנדבים לעשות זאת במקום מערך הדוברות - בתקווה לברך "ברוך שכיוונו".

