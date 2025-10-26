"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
היום בכיכר | הכותרות
תקיפת ילדות בירושלים | החצבת מכה שוב | קרבות תרנגולים • צפו
הצעת חוק לעצור את משפט נתניהו | חצבת: פעוטה בת שנתיים נפטרה |תקיפה בירושלים: נער בן 17 נעצר על תקיפת ילדות | התעללות בבעלי חיים: 150 תרנגולים הוחזקו לקרבות | שוד הלובר: שני חשודים נעצרו | נתניהו: "המדיניות הביטחונית של ישראל בידינו בלבד" | לונדון: מוסלמים נשבעו להגן על שכונתם במזרח העיר | צפו בתוכנית המלאה (היום בכיכר)
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
