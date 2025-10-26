כיכר השבת
היום בכיכר | הכותרות 

תקיפת ילדות בירושלים | החצבת מכה שוב | קרבות תרנגולים • צפו

הצעת חוק לעצור את משפט נתניהו | חצבת: פעוטה בת שנתיים נפטרה |תקיפה בירושלים: נער בן 17 נעצר על תקיפת ילדות | התעללות בבעלי חיים: 150 תרנגולים הוחזקו לקרבות | שוד הלובר: שני חשודים נעצרו | נתניהו: "המדיניות הביטחונית של ישראל בידינו בלבד" | לונדון: מוסלמים נשבעו להגן על שכונתם במזרח העיר | צפו בתוכנית המלאה (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • הצעת חוק לביטול משפט נתניהו מעוררת סערה; היועצת המשפטית מתנגדת, בן גביר קורא להאיץ את אישור החוק.
  • פעוטה בת שנתיים נפטרה מחצבת בבית החולים הדסה; מספר הקורבנות עומד על שמונה, משרד הבריאות מזהיר מהחמרה במצב, וקורא ללכת להתחסן.
  • נער בן 17 נעצר בירושלים בחשד לתקיפת שתי ילדות בבית כנסת; פתחה בחקירה, ומעצרו הוארך עד מחר.
  • משטרת נס ציונה חשפה מתחם פיראטי המיועד לקרבות תרנגולים בלתי חוקיים; 150 תרנגולים הוחזקו בכלובים, שני נתינים זרים נעצרו יחד עם בעל המתחם.
  • שוד המאה בלובר: שני חשודים נעצרו בפריז, אחד מהם ממש לפני העלייה לטיסה; אוסף יהלומים נדיר בשווי 88 מיליון יורו נגנב.
  • ראש הממשלה נתניהו מדגיש בישיבת הממשלה: "המדיניות הביטחונית של ישראל מתקבלת באופן עצמאי, ללא התערבות חיצונית או אישורים זרים ."
  • מזרח לונדון: מוסלמים נשבעו להגן על שכונתם לאחר ניסיון קבוצת ימין קיצוני 'לתבוע מחדש' את האזור, המשטרה מנעה עימות.
  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (17%)

    לא (83%)

    תוכן שאסור לפספס:

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    אולי גם יעניין אותך:

    עוד בהיום בכיכר:

    לעוד כתבות
    כיכר השבת
    פנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב ותחבורה
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה
    כיכר העיר

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר