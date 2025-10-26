מכשול חמור: ועדת החוץ והביטחון בכנסת תכנס את ועדת המשנה לענייני יו״ש לדון בייבוא הבשר תחת אישור הכשרות של הרבנות הראשית לרשות הפלסטינית, ללא פיקוח והשגחה, כאשר ידוע שרוב הבשר חוזר לשטח מדינת ישראל.

בעיית הכשרות מתחילה כאשר יבואנים עבור הרשות הפלסטינית רוכשים בשר למכירה בשטחי הרשות, מקבלים עליו תעודת כשרות מהרבנות הראשית כדי לעבור את המכס - ואז מוכרים חלק ממנו חזרה ליהודים. לטענת ארגון חותם: ״איש לא מפקח בפועל על תהליך השיווק חזרה לשטחי ישראל, והכשרות שניתנת לבשר המיועד לרשות הפלסטינית מפוקפקת ומנוצלת לצורך מסלול עוקף רבנות״.

ביום חמישי האחרון התקיים דיון מיוחד בוועדת הכשרות של מועצת הרבנות הראשית לישראל בנושא יבוא בשר כשר לרשות הפלסטינית. גורמים שונים בסביבת הוועדה טענו שאנשי מתן כהנא מקדמים את הכנסת הבשר ה״כשר״, שלא ע"פ נהלי הכשרות של הרבנות הראשית לישראל.

לקראת הדיון במועצת הרבנות הראשית, פנה ח"כ צבי סוכות לרבנים הראשיים ולחברי מועצת הרבנות, בו הוא הודיע על כינוס חירום של הועדה בראשותו לצורך קיום דיון בנושא: ״אני עתיד לקיים בקרוב דיון בוועדה בכנסת ואשמח שנציגי הרבנות הראשית יהיו שותפים על מנת למצוא תרופה לבעיית הברחות הבשר״.

האחרון הסביר כי הוא התעסק מספר פעמים בנושא הברחות הבשר לשטח מדינת ישראל, תחת הכותרת ״סחורה שמועברת לרשות הפלסטינית״. הוא ציין כי על פי דו״ח מבקר המדינה, 57 אחוזים מהבשר שיועד לשטחי הרש״פ והגיע מחו״ל לא עבר בשטחה - ולמעשה נמכר בשטח הריבוני של מדינת ישראל.