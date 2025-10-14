אושפיזין עלאין: סודות שמחת תורה - כך מושכים שפע לכל השנה

שמחת תורה היא שיא של חודשים של עבודת הלב. הרב חיים פוקס חושף את סוד השמחה האמיתית, הנולדת מתוך הכרת ערך התורה. בכתבה נגלה כיצד לימוד הלכות מוביל לתשובה מאהבה, כיצד הקפות שניות מסייעות להמשכת שפע לכל השנה, ומהן הסגולות הטמונות בשיירי ארבעת המינים, מנרות כיפור ועד האתרוג בדבש.

סוד השמחה: מלימוד הלכה להכרת הערך

שמחה של תורה אינה נובעת מהריקוד בלבד, אלא מהכרת ערכה העמוקה של המתנה שקיבלנו. שמחה אמיתית היא תוצאה של חיבור פנימי.

הדרך לתשובה מאהבה היא בשמחה תורה - הרב פוקס מתאר שהדרך להכרת ערך התורה עוברת דרך לימוד הלכה למעשה. הוא מספר סיפור ידוע על הרב שך מסלבודקה, שתבע קבלה מעשית: להקדיש בכל שבת רבע שעה קבועה ללימוד הלכות שבת. לימוד עקבי זה יוצר חיבור אישי אל הקב"ה, ומתוך ההכרה הזו מגיעים לתשובה מאהבה - בה הזדונות נהפכות לזכויות שלמות.

כאשר שמחים בתורה באמת, התפילות עולות לפני ה' ברחמים. שמחת התורה וטהרת הימים הללו פותחות שערים, וכביכול הקב"ה מצהיר: "אתה שמח בשלי, אני אשמח בשלך" וככה אפשר להתפלל בהקפות שה' ישפיע עלינו אור ושמחה לכל השנה. עם זה זיווג, פרנסה וכו'.

הקפות, דינים וסגולת השפע הנצחי

שמחת תורה היא חותם של שלמות ימי הדין, ולכן הריקוד בהקפות הוא כלי עוצמתי למיתוק גזירות ולהמשכת ברכה.

סגולה למיתוק הדינים: מי שרוקד ושמח בתורה - דיניו מתמתקים.

הקפות שניות: מנהג רווח להמשיך בהן את השמחה והשפע לכל השנה. כל הקפה נתפסת כעלייה נוספת ברקיע שממנה מורידים שפע מלמעלה למטה.

קבלת התורה בציבור: בעת הגבהת ספר התורה ואמירת "וזאת התורה", מזכים את הציבור בקבלת תרי"ג מצוות מחדש באהבה ובאמונה – כעין מעמד הר סיני.

תורמת - "שמן למאור" בדורנו: סגולה לברכה ושפע היא הקבעת כספים לאור התורה בפועל, כגון מימון חשבון החשמל של בית הכנסת , או הקבעה לציוד מתכלה ללומדים (דפי A4, עטים, ממחטות נייר). כל שימוש של רבים בלימוד ובתפילה מזכה את התורם ומרבה זכויות.

סגולות שיירי המצווה של ארבעת המינים

"שיירי מצווה מעכבים את הפורענות" - מנהג ותיק בקהילות ישראל לשמור ולכבד את ארבעת המינים לאחר החג, לשם זכות ושמירה לאורך השנה.

האתרוג בדבש: סגולה לשמור את האתרוג בשלמותו בתוך דבש – הדבש מסייע לשימורו, "תופס" מטעם האתרוג, ונוטלים ממנו לברכה ללב, להבנה ולזכויות כגון זרע של קיימא.

לולבים וערבות: נוהגים לתלות מעל ההיכל או להניח בפתח הבית לזיכרון מצווה ולעורר רחמי שמים. את הלולב שומרים עד ערב פסח, ויש שנוהגים לשורפו בשריפת חמץ.

הדסים: יש שנוהגים לכתוב על העלים שמות קודש לקדושה ולהשרותם ביין כסגולה לזיכרון ושפע .

. שמחת תורה היא הזדמנות פז לקבל את התורה מחדש ולמשוך שפע לשנה שלמה. בזכות השמחה, ההקפות ושיירי המצווה – ניחתם כולנו לטובה, לשנה של ברכה, שמחה ומלכות.

טיפ להמשך השנה: החל מהיום, קבעו חמש עד עשר דקות יומיות של הלכה למעשה. שמחת התורה תמשיך ללוות אתכם בכל יום.

תרקדו הרבה ותזיעו הרבה.