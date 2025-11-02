שבועיים בלבד לאחר שחרורו מהשבי האכזרי בידי ארגון הטרור חמאס הגיע שורד השבי בר קופרשטיין, תלמיד ישיבה בעברו, לכיכר החטופים בתל אביב לסיום מסכת, מעמד הודיה וסגירת אוהל התפילה של "איילת השחר" יחד עם הרב שלמה רענן ומתנדבי הארגון.

אוהל התפילה של איילת השחר הוקם בכיכר החטופים מיד לאחר הטבח הנורא בשמחת תורה. מאז התקיימו בו לזכות החטופים מאות תפילות, כולל ערב עם אברכים שפעל מדי יום, אירועים תורניים מסביב למעגל השנה והנחת תפילין המונית לאנשים שמעולם לא זכו לכך.

המעמד נפתח בסיום מסכת מרגש בהשתתפות הוריו של בר, טל וג'ולי קופרשטיין, בני המשפחה, ידידים ורבים מהציבור שפקדו את אוהל התפילה לאורך התקופה והגיעו להודות ולהלל על חסדי השם. בין הנוכחים היו גם בני משפחות החטופים והחללים שטרם שבו שהתפללו יחד עם הציבור לחזרתם במהרה.

הרב שלמה רענן, יו"ר "איילת השחר", סיפר לנוכחים על הפעילות הרצופה באוהל לאורך השנתיים האחרונות.

"כאן התקבצו יהודים מכל קצוות העם, לילות כימים, לתפילה, חיזוק, הדלקת נרות, שיעורים, בר מצוות, הפרשות חלה וימי הולדת רוחניים לחטופים. הכיכר הפכה לבית תפילה לכלל ישראל. והנה, בעזרת ה', בר חזר אלינו, וכמה מרגש לסיים את הפרק הזה בנוכחותו".

קופרשטיין, הנמצא בעיצומו של מסע השיקום האישי שלו, בחר להגיע לכיכר כדי להודות לכל אלו שהתפללו למענו ולמען שאר החטופים. "אמרתי לעצמי: אני חייב להגיע", שיתף בהתרגשות. "אין לי מילים להודות על כל התמיכה, החיבוק והאהבה. אני רוצה להודות לכל מי שהתפלל למעני. זה מטורף ולא מובן מאליו. צריך לזכור שעדיין יש לנו אחים שם. לא עוצרים להתפלל עד שכולם חוזרים".

אמו של בר, ג'ולי, סיכמה את תחושותיה: "אני מודה לעם ישראל ול'איילת השחר' על התמיכה ועל כל מה שעשו עבורנו, על התפילות, המיזמים והפרויקטים. ומעל הכל, תודה לבורא עולם".