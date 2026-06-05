כיכר השבת
לראות את טוב ה׳

אור החיים אקטואלי עם יוסי אליטוב: לראות טוב | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': חטא המרגלים לא התחיל ברגליים אלא בעיניים. הם נשלחו “לתור” את הארץ, לראות את טוב ה׳, אבל בחרו להביט כמרגלים המחפשים תחבולות ועורמה | משה רבינו הבין שהסכנה האמיתית היא לא המציאות, אלא צורת המבט עליה. אדם שמרגיל את עצמו לראות רק קושי, רע וספק, מאבד לבסוף גם את האמון בהשגחת ה׳ | ואילו בעלי העין הטובה - הם האנשים שמסוגלים באמת לבנות, לפעול ולהיגאל  (יהדות)

צפו בפינה המלאה
צפו בפינה המלאה
אור החייםיוסי אליטובאור החיים אקטואלי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באקטואלי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר