לראות את טוב ה׳ אור החיים אקטואלי עם יוסי אליטוב: לראות טוב | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': חטא המרגלים לא התחיל ברגליים אלא בעיניים. הם נשלחו “לתור” את הארץ, לראות את טוב ה׳, אבל בחרו להביט כמרגלים המחפשים תחבולות ועורמה | משה רבינו הבין שהסכנה האמיתית היא לא המציאות, אלא צורת המבט עליה. אדם שמרגיל את עצמו לראות רק קושי, רע וספק, מאבד לבסוף גם את האמון בהשגחת ה׳ | ואילו בעלי העין הטובה - הם האנשים שמסוגלים באמת לבנות, לפעול ולהיגאל (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 13:03