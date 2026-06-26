כיכר השבת
לקראת ההילולא 

אור החיים אקטואלי עם יוסי אליטוב: צינור הברכה | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': כשבלעם ביקש לקלל את ישראל, הוא גילה בעל כורחו את סוד קיומו של העולם: השפע לאומות עובר דרך ישראל, והשפע לישראל נמשך בזכות לומדי התורה | הקב”ה נושא עולם מלא סתירות, רשע וחושך, מפני שבתוכו יושבים יהודים העמלים בתורתו. לכן המאבק בלומדי התורה אינו רק מאבק במגזר או בקהילה; הוא פגיעה בצינור הרוחני שממנו נמשכת הברכה לעולם כולו (יהדות)

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אור החייםיוסי אליטובאור החיים אקטואלי

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