לקראת ההילולא אור החיים אקטואלי עם יוסי אליטוב: צינור הברכה | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': כשבלעם ביקש לקלל את ישראל, הוא גילה בעל כורחו את סוד קיומו של העולם: השפע לאומות עובר דרך ישראל, והשפע לישראל נמשך בזכות לומדי התורה | הקב”ה נושא עולם מלא סתירות, רשע וחושך, מפני שבתוכו יושבים יהודים העמלים בתורתו. לכן המאבק בלומדי התורה אינו רק מאבק במגזר או בקהילה; הוא פגיעה בצינור הרוחני שממנו נמשכת הברכה לעולם כולו (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 12:13