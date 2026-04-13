במאי 2000, על רקע חגיגות הנסיגה מלבנון, עמד חסן נסראללה באצטדיון של בינת ג'בייל וטבע את המונח שילווה את המזרח התיכון במשך דור: "ישראל חלשה מקורי עכביש". היום, כעבור למעלה משני עשורים, צה"ל לא רק כבש את המוקד הסמלי הזה, אלא מחק את המיתוס שהזין את הטרור השיעי, והותיר מהמגרש המפורסם עיי חורבות בלבד.

בין הדברים אמר אז נסראללה:

"אני אומר לכם: ישראל זו, המחזיקה בנשק גרעיני ובחיל האוויר החזק ביותר באזור, היא – בשם אללה – חלשה יותר מקורי עכביש!

הו עמנו בפלסטין, גורלכם בידיכם. את אדמתכם אתם יכולים להשיב ברצונכם, בדרכו של עז א-דין אל-קסאם... אתם יכולים להשיב את אדמתכם וזכויותיכם הלגיטימיות גם אם כל העולם ינטוש אתכם.

הנאום ההוא נחשב במשך שנים ככזה שחושף מגמות עומק בחברה הישראלית, ונסראללה האמין בכל לבו כי ישראל, למרות נשקה הגרעיני ומטוסיה המתקדמים, היא חברה עייפת מלחמות שאינה מסוגלת לספוג אבדות. השסעים הפנימיים בישראל במהלך שנת 2023 רק חיזקו את ביטחונו של מנהיג חיזבאללה שהתחזית שלו עומדת להתממש.

אולם, המלחמה האחרונה אילצה את אויבי ישראל להעריך מחדש את כל הנחות היסוד שלהם מול כושר העמידה הבלתי צפוי של המדינה במלחמה רב-זירתית ממושכת.

האצטדיון בבינת ג'בייל, שהיה מוקד קרבות קשים עוד במלחמת לבנון השנייה, הפך לסמל של התנגדות והתרסה. כעת, ישראל הוכיחה שהיא מוכנה לקחת סיכונים נועזים ומחושבים כדי להוביל לשינוי יסודי במשוואת הכוח, בעוד חיזבאללה נותר מבולבל ומנסה לשרטט מסלול מחדש לאחר חיסול הנהגתו.