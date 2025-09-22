בכיר חמאס אוסאמה חמדאן התייחס אמש (ראשון) בריאיון לערוץ "אל-ג'זירה" להכרה במדינה פלסטינית, לניסיון החיסול של בכירי הארגון בדוחא וללחימה בעזה. לדבריו, "הכרה במדינה פלסטינית היא צעד בכיוון הנכון, אך היא איננה מספיקה לבדה – יש לנקוט צעדים מעשיים ברורים נגד ישראל".

חמדאן ציין כי הצעד הראשון הנדרש הוא עצירת הלחימה: "צריך קודם כל להביא להפסקת רצח העם – זו אחת מהדרכים הנפשעות שבהן ישראל מונעת מהפלסטינים לקבוע את גורלם. אחרי זה יש ליישם בפועל את זכות העם הפלסטיני למדינה".

בכיר חמאס פירט מהן הצעדים שהוא מצפה לראות מצד הקהילה הבין-לאומית: "יש לנקוט צעדים פשוטים: חרם על ישראל והטלת סגר כלכלי, צבאי ומדיני. רק כך ישראל תיאלץ להכיר בזכויות הפלסטינים".

חמדאן הוסיף כי ההכרה במדינה פלסטינית חייבת להיות רק תחילת הדרך: "אנחנו מצפים שהכרה זו תוביל למעשים ממשיים – שיספקו לעם הפלסטיני את זכויותיו, יתמכו בזכותו להתנגדות ויסייעו בעמידה האיתנה שלו מול התוקפנות".

בריאיון נשאל חמדאן האם מתקפת חמאס ב־7 באוקטובר, שכונתה על ידי הארגון "מבול אל-אקצא", השפיעה על מהלך ההכרה במדינה פלסטינית. תשובתו הייתה נחרצת: "לפני שנתיים העולם כמעט ולא זכר את הסוגייה הפלסטינית. העם שלנו היה יכול להפוך לחלק מפרויקט כלכלי של ישראל".

"'מבול אל-אקצא' החזיר את הסוגייה למקום הראשון והוביל לכך שהעולם אישר מחדש את זכויות הפלסטינים. זה צעד חשוב – גם אם המחיר כבד בגלל התוקפנות הישראלית".

חמדאן התייחס גם לניסיון החיסול בדוחא, שבו הותקף כינוס בכירים של חמאס: "התקיפה בדוחא הוכיחה שאין אמון בישראל – היא בוגדנית, תוקפנית ולא מעוניינת להגיע להסכם לסיום המלחמה. היא עדיין דבקה בהשמדה של העם שלנו".

לדבריו, ישראל לא הציעה לחמאס עסקה לפירוק הארגון מנשקו או להגליית בכיריו מהרצועה: "אלו היו רעיונות שהועלו בתקשורת או על ידי גורמים ישראלים ואמריקנים, אבל לא הצעות ממשיות. מה שצריך להיות מוצע ברצינות הוא הפסקת התוקפנות, נסיגה מלאה מעזה, פתיחת המעברים והכנסת סיוע הומניטרי ללא תנאים".

בכיר חמאס הדגיש כי גם אם בכירי הארגון מאוימים ישירות, הם רואים עצמם חלק בלתי נפרד מהעם הפלסטיני: "אני לא הייתי במקום שהותקף, אלא משלחת המו"מ בראשות ח'ליל אל-חיה. אבל אנחנו לא שונים מבני העם שלנו. כשישראל מאיימת על חיינו – הדם שלנו לא יקר מהדם של העם שלנו".

הוא הוסיף אזהרה חמורה: "אם העולם יקבל את המשך ההשמדה, זה יוביל לכאוס עולמי, פתיל של חבית נפץ שעלול להתפוצץ – כפי שקרה במלחמות העולם הראשונה והשנייה".

חמדאן הבהיר כי חמאס אינו מתנגד לפתרונות ניהוליים זמניים ברצועה, אך לא יוותר על "ההתנגדות": "כבר אמרנו בעבר שאנחנו מוכנים לכך שמנהלה של טכנוקרטים פלסטינים תנהל את הרצועה עד לבחירות. אבל על כולם לדעת – הנהגת ההתנגדות לא פחות מחויבת מהעם הפלסטיני לאדמתו".