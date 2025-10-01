בכיר בחמאס מצהיר: "תוכנית טראמפ מתעלמת מהעם הפלסטיני"

בכיר בארגון הטרור חמאס אמר לרשת BBC כי ארגונו צפוי לדחות את תוכנית השלום של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לסיום הלחימה ברצועת עזה. לדבריו, מדובר ביוזמה "המשרתת את האינטרסים של ישראל ומתעלמת מאלו של העם הפלסטיני".

הבכיר הדגיש כי חמאס לא יסכים לוותר על נשקו, ולא יקבל את הדרישה להשיב את כל החטופים במכה אחת – מה שלדבריו יהווה ויתור על "הקלף המרכזי" בידי הארגון. עוד אמר כי חמאס מתנגד להצבת כוח בינלאומי ברצועה, שלדבריו יהווה "צורה חדשה של כיבוש".

בזמן שראש הממשלה בנימין נתניהו כבר קיבל את התוכנית בפגישה עם טראמפ בבית הלבן, בחמאס טרם נמסרה תגובה רשמית.

עם זאת, גורמים בארגון מודים שהם בוחנים את ההצעה יחד עם פלגים פלסטיניים נוספים, ובהם הג'יהאד האיסלאמי – שכבר הודיע על דחייתה.

בתוך עזה, יש תמיכה מסוימת בתוכנית – אך בעיקר משום שהיא נתפסת כדרך אפשרית לעצור את המלחמה. "התוכנית האמריקנית כוללת סעיפים רעים, אבל אני תומך בה כי היא תעצור את המלחמה ותסלק את חמאס", אמר תושב עזה ח'דר אבו קוויק.

עיתונאי מקומי הזהיר כי דחיית היוזמה "תעניק לנתניהו אור ירוק להמשיך במלחמה בהסכמה אמריקנית ומערבית".

התוכנית האמריקנית מציבה תנאים נוקשים, בהם נסיגה ישראלית מלאה מהרצועה, הקמת אזור חיץ לאורך הגבול עם מצרים ופירוק מלא של חמאס מנשקו – אך גם מסמנת לראשונה "נתיב אמין" למדינה פלסטינית. מנגד, נתניהו הצהיר כי ישראל תתנגד לכל הקמת מדינה פלסטינית, וכי צה"ל ישמור על חופש פעולה צבאי בחלקים מהרצועה.

חמאס צפוי למסור תשובתו הרשמית להצעת טראמפ בימים הקרובים, אך גם בין גורמי הארגון קיימת מחלוקת חריפה בין הנהגת החוץ להנהגת הרצועה.