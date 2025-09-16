שנה למתקפת הביפרים הקטלנית: זו סיסמת הקמפיין שפרסם חיזבאללה

שנה בדיוק תחלוף מחר, יום רביעי ה-17 בספטמבר למניינם, מאז פיצוץ הביפרים הקטלני הראשון - שזעזע את ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון ופתח דה פקטו את המערכה העצימה שבסופה הובס הארגון ובמסגרתה חוסל חסן נסראללה.

מתקפת הביפרים התקיימה, כזכור, בשני גלים. הגל הראשון אירע ב-17 בספטמבר, בשעת צהרים, כאשר אלפי ביפרים התפוצצו במקביל אצל פעילי חיזבאללה בלבנון. הדבר הביא לאלפי פצועים. למחרת התפוצצו גם מכשירי קשר בלבנון.

זה היה מבצע שהדהים את העולם ועדיין נראה כי רוב פרטיו אינם ידועים. הוא הנחית מכה חזקה, אפילו אנושה, על חיזבאללה. מאז ארגון הטרור עדיין לא השתקם. העומד בראשו חוסל, וכך גם מחליפו וכל צמרת הפיקוד. כיום משמש כמזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם האפרורי.

הארגון נמצא במצוקה כיום, אחרי הסכם חתימת האש עם ישראל. על הפרק עומד רצון ברור של ממשלת לבנון לגרום לפירוז הארגון מנשקו. דברים שנראו בלתי אפשריים בשנה שעברה הפכו בחסדי שמים לממשיים.

בחיזבאללה מתכוונים לציין מחר את היום הסמלי והשחור. הם פרסמו קמפיין למחבלים החברים בארגון ובו קריאת "החלמנו". העיתונאי הישראלי לענייני ערבים בתאגיד השידור הציבורי כאן 11, רועי קייס, פרסם את אחד ממודעות הקמפיין של חיזבאללה. נראה בו מחבל אוחז בנשק ובגדול המילה "החלמנו" בערבית.