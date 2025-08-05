צבא לבנון נגד חיזבאללה: החל מאבק על השליטה בנשק

חיזבאללה יפורז בקרוב מנשקו? ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר היום (שלישי) במהלך ישיבת הממשלה כי החליט להטיל על צבא לבנון לגבש תכנית ביצועית לריכוז הנשק בידי המדינה עד סוף השנה הנוכחית. לדבריו של סאלם הצבא הלבנוני יגיש את התוכנית לממשלה עד סוף החודש הקרוב.

על פי הדיווח בערוץ MTV הלבנוני, במהלך ישיבת הממשלה שדנה בהצעה לפירוז הנשק, שני השרים מטעם חיזבאללה ותנועת אמל השיעית יצאו בהפגנה מישיבת הממשלה לאחר שלא היו מרוצים מההחלטה שהתקבלה.

מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם שהשתתף בדיון הביע התנגדות למהלך וטען כי "כדי לבנות את לבנון ולבסס יציבות, עלינו לשתף פעולה במסגרת אחדות לאומית, לקבוע סדרי עדיפויות התומכים במציאות הלבנונית ולא להיכנע לפיקוח אמריקני או אחר".

לדבריו: "חיזבאללה דבק בתנאי הסכם הפסקת האש ולא דווח על הפרות נגד האויב. ישראל הפרה את ההסכם אלפי פעמים. היא הצטערה על ההסכם וראתה בו מתן אפשרות לחיזבאללה לשמור על נוכחותו בלבנון, ולכן לא עמדה בו"

לסיום הוסיף קסאם: "אם נמסור את הנשק שלנו, התוקפנות לא תיפסק. הצהרת השרים מדברת על חיזוק הריבונות. האם ויתור על נשק לבקשת ישראל, ארה"ב וכמה מדינות ערביות מהווה חיזוק ריבונות? עלינו להיזהר מאלה התומכים בסכסוכים פנימיים ומאלה הפועלים כדי לשרת את הפרויקט הישראלי. ההתנגדות, יחד עם הצבא והעם, תישאר ותנצח. התוקפנות היא הבעיה ולא הנשק".