נשק מיוחד חודר בונקרים ( צילום: ב"מ )

שוודיה כבר לא מחכה לאף אחד: בזמן שאירופה מתוחה מתמיד, חיל האוויר השוודי מבצע מהלך אסטרטגי דרמטי שמשנה את מאזן האימה בצפון היבשת. מטוסי הקרב מדגם "גריפן" (Gripen) עומדים לקבל שדרוג קטלני בדמות טיל השיוט הגרמני TAURUS – מפלצת טכנולוגית שנועדה למטרה אחת: תקיפות עומק הרסניות הרחק מאחורי קווי האויב.

מפקד חיל האוויר חושף: "מקדימים את לוחות הזמנים" בראיון בלעדי שהעניק גנרל יונס וויקמן למגזין Defense News, הוא הטיל פצצה: שוודיה החליטה להאיץ את התהליך. במקום לחכות לשנת 2028 כפי שתוכנן במקור, הלחץ המבצעי והאיומים המשתנים גרמו לצבא להקפיץ את הפרויקט קדימה. סוכנות ההצטיידות (FMV) קיבלה פקודה ברורה: להכניס את הטילים למבצעיות בשיא המהירות.

הדמיה לבונקר חיזבאללה ( צילום: אתר צה"ל )

500 קילומטרים של הרס מדויק: ה-TAURUS KEPD-350 הוא לא סתם טיל.

מדובר במיזם משותף של ענקיות הביטחון MBDA הגרמנית ו-SAAB השוודית. עם ראש קרב אימתני במשקל של כמעט חצי טונה (481 ק"ג), הטיל הזה יודע לעשות דבר אחד טוב יותר מכולם – לחדור בונקרים ומטרות מבוצרות עמוק באדמה. עם טווח של 500 קילומטרים, הטייסים השוודים יוכלו לשגר את "מתנת הפרידה" הזו ממרחק בטוח, מבלי שהאויב בכלל ידע מה פגע בו.

המוח שמאחורי המטוס מעבר לכוח האש, שוודיה ביצעה מהלך תוכנתי גאוני במטוסי הגריפן מדגם E. לפי הדיווח של Defense News, בוצעה הפרדה מוחלטת בין תוכנת הטיסה לתוכנת הלחימה. המשמעות? שוודיה יכולה לעדכן את הנשק במטוסים בתוך זמן קצר, כמו עדכון אפליקציה בטלפון, מה שהופך את המטוסים שלהם לקטלניים וגמישים יותר מאי פעם.

גנרל וויקמן הגדיר זאת כ"צעד ענק קדימה".

כעת נראה ששוודיה מאותתת לכולם: חיל האוויר שלנו מוכן לעימות של המאה ה-21, והוא הולך להיות מדויק, רחוק וכואב מאוד למי שינסה לאתגר אותו.