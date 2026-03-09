דובר צה"ל בשפה הערבית אביחי אדרעי, הוציא לפני זמן קצר (שני) הודעת פינוי לתושבים בלבנון.

בהודעה נכתב: "אזהרה דחופה לתושבי חוות אל-עקביה. צה"ל יתקוף בקרוב תשתיות צבאיות של חיזבאללה".

"אנו קוראים", נכתב בהודעה: "לתושבי המבנים המסומנים באדום במפה המצורפת ובמבנים הסמוכים: אתם נמצאים בקרבת מבנים המשמשים את חיזבאללה. למען ביטחונכם, עליכם להתפנות מיד ולעבור מרחק של לפחות 300 מטרים".

חיזבאללה כזכור שיגר הערב טילים למרכז הארץ ופגע בחוות לווינים סמוך לבית שמש ואף הוציא הודעה בה התגאה בכך.

בנוסף, הטילים שנשלחו למרכז הארץ, גרמו לנזקים כבדים ברכוש במספר מקומות ולבתי החולים פונו כ-15 פצועים.