פגעו פגיעות משמעותיות

אחרי רצף שיגורים מלבנון: צה"ל הוציא הודעת פינוי; "נתקוף בקרוב"

חיזבאללה שיגר הערב טילים למרכז הארץ וגרם לפגיעות משמעותיות ביותר ליד בית שמש ובעיר רמלה | דובר צה"ל הוציא לפני זמן קצר הודעת פינוי לתושבים בלבנון (חדשות מלחמה)

הודעת הפינוי (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל בשפה הערבית אביחי אדרעי, הוציא לפני זמן קצר (שני) הודעת פינוי לתושבים ב.

בהודעה נכתב: "אזהרה דחופה לתושבי חוות אל-עקביה. צה"ל יתקוף בקרוב תשתיות צבאיות של ".

"אנו קוראים", נכתב בהודעה: "לתושבי המבנים המסומנים באדום במפה המצורפת ובמבנים הסמוכים: אתם נמצאים בקרבת מבנים המשמשים את חיזבאללה. למען ביטחונכם, עליכם להתפנות מיד ולעבור מרחק של לפחות 300 מטרים".

חיזבאללה כזכור שיגר הערב טילים למרכז הארץ ופגע בחוות לווינים סמוך לבית שמש ואף הוציא הודעה בה התגאה בכך.

בנוסף, הטילים שנשלחו למרכז הארץ, גרמו לנזקים כבדים ברכוש במספר מקומות ולבתי החולים פונו כ-15 פצועים.

