עם כיפה על הראש: בובות ביבי וטראמפ במצעד השנאה בטהראן | צפו

כפי שדווח בכלי תקשורת בעולם, האיראנים ציינו היום (שלישי) את יום השנה לכיבוש שגרירות ארצות הברית בטהראן שאירע בשנת 1979. במסגרת ציון הזיכרון השנתי הזה, חזרו אלפי אנשים לאזור מרכז טהראן, כאשר אירועים דומים דווחו גם בערים ובעיירות איראניות נוספות. לציון ההשתלטות על שגרירות ארה"ב, שהחל ב-4 בנובמבר 1979 על ידי סטודנטים איראנים, מה שהוביל לתפיסת עשרות בני ערובה, ומשבר שנמשך למעלה משנה.

העצרת השנה התקיימה על רקע מתיחות גבוהה, והיא הראשונה מסוגה מאז שארה"ב הפציצה מתקני גרעין איראניים במהלך מלחמה בת 12 יום עם ישראל בחודש יוני. המפגינים קראו "מוות לארה"ב" ו"מוות לישראל".

המחאה התמקדה ישירות במנהיגים של שתי המדינות: כאשר בלב המצעד הציגו בובות בדמותם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. כשני ילדים קטנים שמתקוטטים זה עם זה. בעוד שבובת נתניהו חבשה כיפה ומגן דוד לראשה.

ברקע האירועים, נשמעה ביקורת חריפה מצד בכירים איראנים. יו"ר הפרלמנט, מוחמד באגר קאליבאף, שהיה הדובר המרכזי בעצרת בטהראן, האשים את ארה"ב וישראל בהריגת מדענים איראנים, בטענה שהמערב "מתנגד לאיראן עצמאית, משולבת וחזקה". קאליבאף אף כינה את השגרירות האמריקאית לשעבר "מאורת ריגול".