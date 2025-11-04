כיכר השבת
אנטישמיות מחרידה

עם כיפה על הראש: בובות ביבי וטראמפ במצעד השנאה בטהראן | צפו

בטהראן ציינו את יום כיבוש השגרירות האמריקאית והפכו את טראמפ ונתניהו לכוכבי המצעד | בובות ענק בדמות שני המנהיגים הוצגו לעיני אלפי מפגינים שקראו "מוות לישראל" ו"מוות לאמריקה (העולם הערבי)

בובות נתניהו וטראמפ באיראן (צילום: רשתות ערביות)

כפי שדווח בכלי תקשורת בעולם, האיראנים ציינו היום (שלישי) את יום השנה לכיבוש שגרירות ארצות הברית בטהראן שאירע בשנת 1979. במסגרת ציון הזיכרון השנתי הזה, חזרו אלפי אנשים לאזור מרכז טהראן, כאשר אירועים דומים דווחו גם בערים ובעיירות איראניות נוספות. לציון ההשתלטות על שגרירות ארה"ב, שהחל ב-4 בנובמבר 1979 על ידי סטודנטים איראנים, מה שהוביל לתפיסת עשרות בני ערובה, ומשבר שנמשך למעלה משנה.

העצרת השנה התקיימה על רקע מתיחות גבוהה, והיא הראשונה מסוגה מאז שארה"ב הפציצה מתקני גרעין איראניים במהלך מלחמה בת 12 יום עם ישראל בחודש יוני. המפגינים קראו "מוות לארה"ב" ו"מוות לישראל".

המחאה התמקדה ישירות במנהיגים של שתי המדינות: כאשר בלב המצעד הציגו בובות בדמותם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל . כשני ילדים קטנים שמתקוטטים זה עם זה. בעוד שבובת נתניהו חבשה כיפה ומגן דוד לראשה.

ברקע האירועים, נשמעה ביקורת חריפה מצד בכירים איראנים. יו"ר הפרלמנט, מוחמד באגר קאליבאף, שהיה הדובר המרכזי בעצרת בטהראן, האשים את ארה"ב וישראל בהריגת מדענים איראנים, בטענה שהמערב "מתנגד ל עצמאית, משולבת וחזקה". קאליבאף אף כינה את השגרירות האמריקאית לשעבר "מאורת ריגול".

