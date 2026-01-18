צלף איראני במהלך המחאות ( צילום: רשתות ערביות )

מרחץ הדמים ברחובות איראן מגיע לשיאים מחרידים, בעוד הקהילה הבינלאומית צופה בחוסר אונים בדיכוי האלים ביותר שידעה המדינה מאז המהפכה האסלאמית.

על פי הנתונים הרשמיים והמעודכנים של ארגון זכויות האדם HRANA, מניין ההרוגים במחאות זינק ל-3,308 בני אדם, כאשר 4,382 מקרי מוות נוספים נמצאים כעת בבדיקה. המראות מהשטח קשים: 2,107 בני אדם נפצעו קשה, ומספר העצורים הגיע לממדי עתק של 24,266 בני אדם, מה שמעורר חשש כבד לגורלם בתוך בתי הכלא הידועים לשמצה בנאום טעון, הודה המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, לראשונה כי אלפי אנשים נהרגו במהלך המחאות. עם זאת, חמינאי לא לקח אחריות, אלא בחר להאשים את ארצות הברית במקרי המוות, כינה את הנשיא דונלד טראמפ "פושע" בשל תמיכתו במפגינים, וקרא לענישה מחמירה נגד מי שכינה "המרדנים". "על האומה האיראנית לשבור את גבם של זורעי המדון", הצהיר חמינאי בנחישות.

קטעי וידאו נראים אנשי משמרות המהפכה האסלאמית משתמשים בסכינים גדולות במהלך דיכוי המחאות. ( צילום: רשתות ערביות )

במקביל, דרמה פוליטית נרשמה בזירה הבינלאומית לאחר שהנשיא טראמפ פרסם הודעה מפתיעה ברשתות החברתיות, בה טען כי הנהגת איראן ביטלה הוצאות להורג המוניות בתלייה של למעלה מ-800 בני אדם שהיו אמורות להתקיים. "אני מכבד מאוד את העובדה שכל התליות המתוכננות בוטלו. תודה לכם!", כתב טראמפ.

אולם, התקווה שהפיחו דבריו של טראמפ התנפצה במהירות אל מול הקיר של מערכת המשפט האיראנית. התובע הראשי בטהראן דחה את הדברים על הסף, כינה את הצהרתו של טראמפ "חסרת בסיס" והבהיר באופן חד-משמעי: ההוצאות להורג ייערכו כמתוכנן. דברים אלו מחזקים את הקריאות שנשמעו בתוך איראן מצד אנשי דת ובכירים במערכת המשפט, הדורשים "טיפול מהיר ובלתי מתפשר" במי שהוגדרו כ"לוחמים באלוקים" (מוחארב), והוצאתם להורג במהירות מול עיני הציבור.

בעוד האינטרנט במדינה נותר מנותק ברובו והמעצרים נמשכים בהיקפים של עשרות אלפים, נראה כי המשטר האיראני נחוש להמשיך בקו הקיצוני, למרות הלחץ הבינלאומי הכבד ונהרות הדם שכבר נשפכו.