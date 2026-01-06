מהומות היום באיראן ( צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א, דוברות המשטרה )

המהומות באיראן ממשיכים גם הבוקר (שלישי) זה היום העשירי והמנהיג העליון של איראן עלי חמינאי צייץ בטוויטר כנגד ישראל וארצות הברית.

המנהיג העליון צייץ היום ברשתות החברתיות וכתב: "מה גורם לאויב לבקש תחילה הפסקת אש במהלך מלחמת 12 הימים עם האומה האיראנית, ולאחר מכן לשלוח מסרים שלפיהם הוא לא רוצה להילחם בנו?". חמינאי הוסיף וכתב: "כמובן שהאויב הזדוני הוא שקרן רמאי ואנחנו לא בוטחים בו. אבל מה שגורם לכך הוא כוחה של האומה האיראנית". בחדשות 12 ראיינו תושב העיר משהד שיוצא לרחובות להפגין: "יוקר המחיה המשתולל והיעדר חופש אישי וחברתי הם עבורי בלתי נסבלים. החנק שנצבר פה באיראן במשך שנים הפך לזעקה". 7 דולר לאזרח: המהלך הנואש של המשטר האיראני בצל המחאות המתגברות אריה רוזן | 14:55 "בשנים האחרונות", הסביר האזרח: "לא השתתפתי במחאות בעבר, מתוך פחד וחשש. אבל היום אין דבר שמפחיד אותי יותר מהחיים בצל האייתוללות. אני יכול לומר שזה כך גם עבור העם. אנחנו כבר לא מפחדים משום דבר".

מהומות באיראן אמש ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

מי אחראי מבחינת האזרחים למה שקורה, לדברי האזרח: "אני מטיל את האחריות למצב הקיים על שלטון הרפובליקה האסלאמית, מהמנהיג הדיקטטור ועד לאחרון השוטרים שמדכאים את האזרחים ברחובות".

כפי שצייץ המנהיג הרוחני של איראן, הוא מאשים את ישראל וארצות הברית בהתפרצות המהומות, כדי לערער את הליגטמיות של המשטר הרצחני, אך מתברר כי התושב ששוחח עם חדשות 12 לא ממש מתרשם מכך: "השלטון כל הזמן מטיח בנו את השקר שאנחנו סוכנים של ישראל ומקבלים מהם הוראות. האם ישראל אחראית ליוקר המחיה ולזינוק בשער הדולר?".

לדברי התושב: "האם זה שגזלתם מאיתנו ומילדינו את החופש ואת העושר זו אחריות של ישראל? ישראל והעם שלה עמדו שוב ושוב לצדנו מתוך הזדהות. הם הוכיחו שהם חברים אמיתיים שלנו".

על התנהלות המשטר האיראני: "על כל התכנסות קטנה המשטר יורה לעברנו גז מדמיע וכדורי גומי כדי לפזר אותנו. לפני כמה לילות, כ-250 אנשי כוחות ביטחון תקפו אותנו באלות. הם היכו רבים ועצרו רבים אחרים. רק שלשום הם תקפו בית חולים וירו גז מדמיע כדי לקחת בכוח את הפצועים שהשתתפו במחאה".

"האם זו לא פשע נגד האנושות?", תהה התושב: "המשטר הזה מעולם לא היה נציגו של העם האיראני", הוא מציין. "הם מייצגים מיעוט קטן של דתיים אידיאולוגיים, שאין להם שום פחד לשרוף את האזור, להרוג אנשים ולהחריב את איראן".

המהומות באיראן | צפו ( צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א, דוברות המשטרה )

מניין ההרוגים בשמונת ימי המחאה באיראן עלה ל-35 בני אדם, בהם 29 אזרחים, ארבעה ילדים, ושני אנשי כוחות ביטחון, כך עולה מנתונים שפורסמו בסוכנות הידיעות Human Rights Activists.

כמו כן, על פי הדיווח, למעלה מ-1,200 מפגינים נעצרו עד כה על ידי המשטר האיראני.

יצוין כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, העביר אתמול מסר חד משמעי ומאיים לעבר המשטר באיראן שלא יעז לפגוע במפגינים במדינה.

בשיחה עם כתבים באייר פורס 1, בדרכו חזרה לבית הלבן, התבטא הנשיא טראמפ: "אנחנו עוקבים מקרוב אחרי מה שקורה באיראן, אם הם יהרגו מפגינים כמו שהם עשו בעבר - הם יקבלו מכה מאוד חזקה".

כמו כן, רק בסוף השבוע התבטא הנשיא: "אם הם ימשיכו להרוג באלימות מפגינים שלווים, נבוא להצלתם. אנחנו מוכנים לפעולה".

הפעולה הנואשת של המשטר

ממשלת איראן הודיעה כי אזרחי המדינה יקבלו תשלום חודשי בסכום השווה לכ־7 דולר, בניסיון נואש לבלום את התפשטות המחאות ברחבי המדינה. לפי הדיווחים, ההכרזה נמסרה ביום שני על ידי דוברת הממשלה, פאטמה מוחאג'ראני, בשידור בטלוויזיה הממלכתית של איראן.

לדבריה, המהלך נועד לשמור על כוח הקנייה של משקי הבית, לרסן את האינפלציה ולהבטיח ביטחון תזונתי. בניו יורק טיימס ציינו כי מדובר בשינוי מדיניות, שבמסגרתו המשטר זונח את שיטת סבסוד היבוא שהייתה נהוגה במשך שנים, ועובר למתן סיוע ישיר לאזרחים.

על פי התוכנית, כ־10 מיליארד דולר שהוקצו מדי שנה לסבסוד יבוא של מוצרים מסוימים, יועברו מעתה ישירות לציבור. אזרחים הזכאים לכך יקבלו סכום השווה לכ־7 דולרים, בצורת אשראי שניתן יהיה להשתמש בו לרכישת מוצרים. שר העבודה האיראני אמר כי התשלומים יינתנו לכ־80 מיליון בני אדם, שהם מרבית אוכלוסיית המדינה.

ההודעה נמסרה על רקע המשבר הכלכלי החמור באיראן, שנגרם בין היתר בשל סנקציות בינלאומיות וירידה בהכנסות מנפט. המטבע האיראני איבד למעלה ממחצית מערכו מול הדולר האמריקני, והלשכה הסטטיסטית של איראן דיווחה בחודש דצמבר כי שיעור האינפלציה השנתי הממוצע הגיע ל־42.2%.

התשלומים הוכרזו בעיצומן של מחאות נרחבות שבהן משתתפים סוחרים, בעלי עסקים וסטודנטים באוניברסיטאות. גם היום שווקים נסגרו, והפגנות נערכו בקמפוסים ברחבי המדינה. ארגוני אופוזיציה פרסמו תמונות מעימותים בין מפגינים לכוחות הביטחון.

על פי ארגוני זכויות אדם, המחאות התפשטו ללפחות 78 ערים ו־222 מוקדים שונים. כוחות הביטחון של המשטר הרגו לפחות 20 בני אדם, בהם שלושה ילדים, ועצרו 990 מפגינים. עוד נמסר כי יותר מ־40 ילדים נעצרו בידי כוחות הביטחון.

כזכור, העימות הקטלני ביותר תועד בעיר מאלקשאהי שבמחוז אילאם, שם פתחו כוחות הביטחון באש לעבר מפגינים ביום שבת. לפי מידע שהגיע לרשת "איראן אינטרנשיונל", לפחות חמישה בני אדם נהרגו באירוע ו-30 נוספים נפצעו. במקביל, דווח על לפחות 51 פצועים במוקדים אחרים במדינה, מרביתם כתוצאה מירי כדורי רסס וגומי.

כמו כן, בבירה טהרן נפרסו כוחות גדולים, כולל סוכנים בלבוש אזרחי, סביב הבזאר הגדול ומרכזי הקניות. סרטונים שהופצו הראו שימוש בגז מדמיע והפעלת יחידות רכיבה על אופנועים נגד מפגינים שקראו קריאות נגד השלטון ברחוב ג'מהורי ובשכונות מגורים. רשויות הממשל הגבילו משמעותית את הגישה לאינטרנט באזורי העימות, ותושבים דיווחו על קושי בשליחת הודעות טקסט בסיסיות שנמשך שעות ארוכות.

אמש נצפו מחאות ענק באוניברסיטת שיראז, והעימותים ברחובות המשיכו כשמפגינים נצפו מבעירים רכבים בכבישים, וקוראים קריאות בגנות המשטר.

במקביל, ערוץ ברשת המייצג סוחרים בבזאר הגדול של טהראן קרא לבעלי חנויות במספר בזארים להתגייס היום בשעה 12:00, ולצאת בצעדות מתואמות לכיוון הפרלמנט האיראני.

הנסיך האיראני הגולה, רזה פהלווי, התייחס לאירועים והצהיר כי הוא עומד לצד משפחות ההרוגים. פהלווי פנה למנהיג העליון עלי ח'אמנאי ואמר: "בשפיכת דמם של הילדים הטהורים ביותר בארץ הזו, קירבתם את מפלתכם. לא ניסוג עד להשמדה המלאה של המשטר האנטי-איראני". גם עבדאללה מוהתדי, מנהיג מפלגת קומלה הכורדית, גינה את "הפשע הגדול" של משמרות המהפכה והביע תנחומים למשפחות הנרצחים.