אחרי האמירות המרגיעות של נשיא ארצות הברית טראמפ על התקיפה האפשרית באיראן, המנהיג העליון יצא למתקפה משלו.

על חמינאי, המנהיג העליון, נשא לפני שעה שלה נאום, בו הוא האשים את הנשיא טראמפ בהרג מפגינים.

"אנחנו מגדירים את טראמפ פושע", אמר המנהיג העליון והוסיף: "בגלל מקרי המוות וההסתה שהוא ביצע כנגד האומה האיראנית".

חמינאי הסביר מדוע ההתקפה שלו היא ישירות כנגד הנשיא: "כאשר היו בעבר מריבות פנימיות באיראן, היו פוליטיקאים מדרגה שנייה וכלי תקשורת מארה"ב שהתערבו, אבל המאפיין של האירוע הזה היה שהנשיא של ארצות הברית התערב באופן אישי ועודד את המתפרעים. נשיא ארצות הברית נכנס למלחמת האחים והוא חלק ממנה".

"כל אלו שרצחו אנשים", הוסיף המנהיג העליון: "הוצגו בתור העם האיראני, מה שמהווה עלבון גדול נגד האומה האיראנית. יש לנו הוכחות חזקות לכך שישראל וארה"ב עומדים מאחורי המהומות האחרונות".