כיכר השבת
בנאום לעם האיראני

חמינאי תוקף את טקרמפ: "הוא פושע, יש לנו הוכחות שהוא עומד מאחורי המהומות"

המנהיג העליון של איראן יצא מהבונקר והחל לתקוף בחריפות את נשיא ארצות הברית טראמפ, לטענתו, הוא עומד מאוחרי כל המהומות האחרונות והוא פושע; "הוא גרם להרג מפגינים" (העולם הערבי)

עלי חמינאי (צילום: שאטרסטוק)

אחרי האמירות המרגיעות של נשיא ארצות הברית על התקיפה האפשרית באיראן, המנהיג העליון יצא למתקפה משלו.

על חמינאי, המנהיג העליון, נשא לפני שעה שלה נאום, בו הוא האשים את הנשיא טראמפ בהרג מפגינים.

"אנחנו מגדירים את טראמפ פושע", אמר המנהיג העליון והוסיף: "בגלל מקרי המוות וההסתה שהוא ביצע כנגד האומה האיראנית".

חמינאי הסביר מדוע ההתקפה שלו היא ישירות כנגד הנשיא: "כאשר היו בעבר מריבות פנימיות באיראן, היו פוליטיקאים מדרגה שנייה וכלי תקשורת מארה"ב שהתערבו, אבל המאפיין של האירוע הזה היה שהנשיא של ארצות הברית התערב באופן אישי ועודד את המתפרעים. נשיא ארצות הברית נכנס למלחמת האחים והוא חלק ממנה".

"כל אלו שרצחו אנשים", הוסיף המנהיג העליון: "הוצגו בתור העם האיראני, מה שמהווה עלבון גדול נגד האומה האיראנית. יש לנו הוכחות חזקות לכך שישראל וארה"ב עומדים מאחורי המהומות האחרונות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר