תעלומה בשידור חי: תחנת רדיו מסתורית שולחת מסרים מוצפנים לסוכנים בתוך איראן

מאז החלו התקיפות של ארה"ב וישראל באיראן, קול גברי מסתורי בפרסית מקריא רצפי מספרים בתדרים של גלים קצרים | האם מדובר בטכניקה מהמלחמה הקרה שחזרה לחיים כדי להפעיל רשתות ריגול בלב טהרן? (העולם הערבי)

הקולות הבוקעים מתחת הרדיו
הקולות הבוקעים מתחת הרדיו
הקולות הבוקעים מתחת הרדיו

ב-28 בפברואר 2026, כ-12 שעות לאחר תחילת התקיפות האוויריות של ארה"ב וישראל ב, הופיע על גלי האתר שידור יוצא דופן. מתוך הרעש הסטטי בקע קול גברי בפרסית שקרא: "Tavajjoh! Tavajjoh! Tavajjoh!" (תשומת לב!), ולאחר מכן החל להקריא סדרה ארוכה של מספרים. התחנה, שזכתה לכינוי V32 על ידי חובבי רדיו, היא התחנה הראשונה המשדרת בפרסית מזה כחצי יובל.

לפי דיווח של Financial Times, עיתון כלכלי בינלאומי מוביל היוצא לאור בבריטניה, מומחי מודיעין מעריכים כי מדובר ב"תחנת מספרים", כלי מימי המלחמה הקרה שנועד להעביר פקודות מוצפנות לסוכנים בשטח. השיטה מתבססת על הצפנה באמצעות "לוח חד-פעמי", הנחשבת לבלתי ניתנת לפיצוח מתמטי.

הסוכן בשטח זקוק רק למקלט רדיו פשוט ולמחברת פענוח, מה שהופך את התקשורת לבטוחה במיוחד משום שהיא אינה משאירה עקבות דיגיטליים וקשה מאוד לאתר את המאזין.

השידורים, שיוצאים לפי הערכות מאזור מערב אירופה, הפכו למטרה עבור המשטר האיראני. ימים ספורים לאחר תחילת השידורים, החלה איראן להפעיל שיבושים אלקטרוניים בניסיון להשתיק את המסרים, מה שאילץ את התחנה המסתורית לדלג בין תדרים שונים. השימוש ברדיו נחשב ל"רשת ביטחון" קריטית במקרים שבהם הממשל האיראני משבית את האינטרנט או קווי הטלפון בעת משבר.

בעוד שה-CIA סירב להגיב רשמית, קציני מודיעין לשעבר מציינים כי זוהי דרך יעילה להפליא לשמור על קשר עם נכסים חיוניים בתוך המדינה. בין אם מדובר בהפעלת סוכנים ובין אם בלוחמה פסיכולוגית שנועדה לזרוע פרנויה במערך המודיעין הנגדי של איראן.

