לאחר שנעלם מתחילת המלחמה: מפקד כוח קודס העביר מסר לחות'ים 

מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה האיראניות, איסמאעיל קאאני, העביר הלילה (בין שני לשלישי) מסר לארגון הטרור חות'ים בתימן, תוך שהוא משבח את פעולותיהם נגד כוחות ארצות הברית באזור.

"אני מעריך את העיתוי המתאים של ההנהגה התימנית החכמה ואני גאה בחשיבה האסטרטגית של מנהיגי הארץ הזו", מסר קאאני בהודעה שפורסמה בערוצים פרו-איראניים. "חפשו את הסוד מאחורי תבוסתה של נושאת המטוסים USS 'ג'רלד פורד' בהרים ובארץ המבורכת של תימן".

המסר מגיע על רקע התקפות אמריקאיות מתמשכות על תשתיות איראניות. כידוע, צבא ארצות הברית תקף הלילה מתחם תת-קרקעי לאחסון טילים בליסטיים באזור איספהאן שבאיראן, תוך שימוש בפצצות חודרות בונקרים במשקל 2000 פאונד.

קאאני סיים את מסרו בהצהרה נחרצת: "איראן נותרת איתנה בהתנגדותה ותשיג את מטרתה להסיר את צל המלחמה מכל האזור".

דבריו משקפים את הניסיון האיראני להציג חזית מאוחדת עם בעלי בריתה האזוריים, למרות הלחץ הצבאי הכבד שמפעילה ארצות הברית על המשטר בטהרן.

איסמאעיל קאאני מכהן כמפקד כוח קודס מאז חיסולו של קאסם סולימאני בינואר 2020. כוח קודס אחראי על הפעלת זרועות איראן האזוריות, כולל החות'ים בתימן, חיזבאללה בלבנון וארגוני טרור נוספים במזרח התיכון. מאז תחילת מבצע שאגת הארי קאאני לא נראה בציבור וברשתות החברתיות הפיצו נגדו כי הוא "מרגל ישראלי", שכן הוא שרד עד כה את כל המצבעים והחיסולים הדרמטיים של צה"ל וארה"ב.