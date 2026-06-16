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לאחר היעלמות ממושכת

מפקד כוח קודס בראיון נדיר: "איש לא יעמוד מולנו, טראמפ רעד מפחד"

מפקד כוח קודס מתראיין לאחר היעלמות ממושכת • פונה לישראל וארה"ב: "אל תיכנסו לעימות עם חזית ההתנגדות" | "טראמפ רועד מפחד" (העולם הערבי)

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איסמעיל קאאני (צילום: מאת Tasnim News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85597850)

לאחר היעלמות ממושכת, התראיין מפקד כוח קודס האיראני, איסמעיל קאאני, לראשונה מזה זמן רב לטלוויזיה האיראנית.

בראיון נדיר זה, פנה קאאני ישירות לישראל ולארצות הברית באזהרה חריפה: "אל תיכנסו לעימות עם חזית ההתנגדות, היא עומדת מול האויב גם בזמנים קשים".

מפקד כוח קודס, שנעדר מאז תחילת המלחמה והופיע רק באמצעות הודעות כתובות וציוצים, בחר להתייחס במיוחד לחזית הצפונית ולפעילות חזבאללה. "חזבאללה נלחם 104 ימים כתף אל כתף לצד ", הצהיר קאאני. "איש אינו יכול לעמוד מול , מה שראיתם ממנו זה קצה הקרחון".

קאאני בריאיון, הלילה

בהמשך דבריו, התייחס קאאני לתקיפה האחרונה בדאחיה שבביירות ולתגובה האמריקאית. "אתמול הם פגעו בדאחיה", אמר מפקד כוח קודס. "האמריקנים ראו שאיראן, מהבכירים המדיניים ועד המפקדים הצבאיים, מתכוננת להגיב. הציוץ של הראה כמה הוא רועד מפחד".

לדברי קאאני, התגובה האמריקאית משקפת חולשה ולא כוח. "דבר זה מראה שגם האח שנמצא מאחורי משגרי הטילים וגם האחים שישבו סביב שולחן המשא ומתן, כולם מאותו חומר של התנגדות", הוסיף.

כזכור, קאאני מכהן כמפקד כוח קודס מאז חיסולו של קאסם סולימאני בינואר 2020. כוח קודס אחראי על הפעלת זרועות איראן האזוריות, כולל חזבאללה ב והחות'ים בתימן.

היעלמותו הממושכת של קאאני מהזירה הציבורית עוררה בעבר ספקולציות רבות באיראן ומחוצה לה. יש הטוענים כי היעדרותו קשורה לחששות ביטחוניים, בעוד אחרים מייחסים זאת למתיחות פנימית במשטר האיראני.

ארה"באיראןדונלד טראמפחיזבאללהלבנוןאיסמעיל קאאני

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