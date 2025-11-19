כיסוח הטרור בלבנון נמשך סביב השעון, ואמש (שלישי) דיווחו כלי תקשורת בלבנון כי באופן חריג ישראל תקפה באזור מחנה הפליטים הפלסטיני עין אל-חילווה שבצידון. זמן קצר לאחר מכן, אישר דובר צה"ל כי חיל האוויר תקף מחבלים שפעלו במתחם אימונים של חמאס במקום.

לפני זמן קצר, דובר צה״ל בערבית אל״מ אביחי אדרעי, הוציא אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון.

בהודעה נכתב: "צה"ל יתקוף בזמן הקרוב תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי דרום לבנון, למול הנסיונות האסורים של הארגון לשקם את פעילותו במרחב".

עוד נכתב: "זוהי אזהרה דחופה לתושבי הבניינים המסומנים באדום במפות שיוצגו ובמבנים הסמוכים להם, בכפרים דיר כיפא ושחור".

דובר צה"ל בערבית הוסיף: "אתם נמצאים במבנה המשמש את חיזבאללה. למען שלומכם, אתם מתבקשים להתפנות מיד ולהתרחק. השארות במרחב המבנים מסכנת אתכם".

משרד הבריאות הלבנוני מסר אמש, כי מספר ההרוגים עומד על חמישה עשר ועשרות פצועים עד כה. עם זאת, חמאס מכחיש בהודעה רשמית שמדובר במתחם שלו: "מדובר במגרש כדורגל שבו שיחקו ילדים בזמן התקיפה".

בלבנון דיווחו אמש, כי פעילי חמאס מטילים כתר ביטחוני נרחב סביב המתחם שהותקף במחנה הפליטים עין אל־חילווה כדי להרחיק אזרחים מהמקום. לפי דיווח בלבנון שאין לו אישור ממקור אחר, במרכז היו יותר מ-20 אישים והוא מיועד לפגישות של בכירים בחמאס.

כלי תקשורת לבנוניים דיווחו כי התקיפה כוונה לקבוצת אנשים שיצאו ממסגד ח'אלד אבן אלוליד במחנה הפליטים עין אלחלוה, רגע לפני שעמדו לעלות על הרכבים שחנו במגרש המכוניות הסמוך למסגד.