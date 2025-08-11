תיעודים שעלו לרשתות ביממה האחרונה מציגים תגבורות גדולות של צבא סוריה בדרך לחזית עם הכורדים. על פי הדיווחים, כוחות צבא סוריה בדרכם להילחם במעוזי הכורדים במיליציית הPKK הכורדית ובמיליציית הSDF, המורכבת מכ-80% לוחמים כורדים ו-20% בני עדות אחרות שנלחמים בשלטון.

בחודש שעבר, בזמן הטבח בדרוזים, דווח כי הכורדים, קבוצת מיעוט נוספת בסוריה, עוקבים בחשש רב אחרי האירועים בא-סווידא. ההתפתחויות מול הדרוזים מעלות אצלם שוב את החשש לגורלם, בשעה שגם הם לא הגיעו להבנות סופיות עם משטרו של א-שרע.

בנוסף הם לא מרוצים מהשיח המתגבר על יחסים אפשריים בין ישראל למשטר של א-שרע. הם רואים בנשיא את האחראי לכל המתרחש מול המיעוטים בסוריה, למרות שהמשטר שלו מתנער מכל אחריות.

כיום קיימים שלושה מרכזים עיקריים לאוכלוסייה הכורדית בסוריה: בצפון אזור ג'זירה, במרכז אזור נהר הפרת סביב העיר כובאני, ובמערב באזור אפרין. כל האזורים הללו נמצאים לאורך הגבול בין סוריה לטורקיה, ובנוסף ישנן קהילות כורדיות גדולות בערים חלב ודמשק, הנמצאות דרומה יותר.