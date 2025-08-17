דרוזים בסוריה עם מדים ופאוצ'ים של דגל ישאל ( צילום: רשתות ערביות )

תושבים דרוזים בעיר א-סווידא יצאו ביום שבת לרחובות במחאה, כשבידיהם דגלי ישראל. המפגינים זעקו לסיוע והביעו התנגדות עזה למחסור החמור במזון ובדלק הפוקד את האזור. בנוסף למחאה על המחסור, הם קראו גם לזכותם להגדרה עצמית.