תושבים דרוזים בעיר א-סווידא יצאו ביום שבת לרחובות במחאה, כשבידיהם דגלי ישראל. המפגינים זעקו לסיוע והביעו התנגדות עזה למחסור החמור במזון ובדלק הפוקד את האזור. בנוסף למחאה על המחסור, הם קראו גם לזכותם להגדרה עצמית.
הדרוזים בא-סווידא הפנו את קריאתם לסיוע כלפי ישראל, ואף קראו להתערבות ישראל. במקביל למחאות האזרחיות, והנפת הדגלים נראו כמה דרוזים עם מדים של חיילים ופאצ'ים של דגל ישראל על מדיהם. גולשים ערבים בסוריה תהו ברשתות האם הדרוזים בסוריה הפכו לצבא הישראלי בסוואדה".
ממשל א-שרע, מצידו, מאשים את המוחים בהסתה לפילוג ו"ניצול כאוס", ומתנגד לכניסת כוחות ישראליים לסוריה.
עוד דווח שהממשל בדמשק מעוניין לפתוח בחקירה נרחבת בעקבות התיעוד שפורסם מבית חולים דרוזי, בו נצפו גברים במדי צבא רוצחים אח אחד העובדים בבית חולים. לצד אינספור עדויות על רציחות של אנשי הממשל שעשו יד אחת עם הבדואים ותקפו ורצחו עשרות מבני העדה הדרוזית בעיר א-סווידא.
0 תגובות