הפגנות בא-סווידא: מפגינים דרוזים נראו במדים עם פאצ'ים של דגל ישראל

עיר הדרוזים א-סווידא בסוריה בוערת במחאות: תושבים יצאו לרחובות עם דגלי ישראל ופאצ'ים צבאיים, תוך קריאה לסיוע ולהתערבות ישראלית נוכח המחסור החריף והמתיחות מול משטר אסד (העולם הערבי)

דרוזים בסוריה עם מדים ופאוצ'ים של דגל ישאל (צילום: רשתות ערביות)

תושבים דרוזים בעיר א-סווידא יצאו ביום שבת לרחובות במחאה, כשבידיהם דגלי ישראל. המפגינים זעקו לסיוע והביעו התנגדות עזה למחסור החמור במזון ובדלק הפוקד את האזור. בנוסף למחאה על המחסור, הם קראו גם לזכותם להגדרה עצמית.

הדרוזים בא-סווידא הפנו את קריאתם לסיוע כלפי ישראל, ואף קראו להתערבות ישראל. במקביל למחאות האזרחיות, והנפת הדגלים נראו כמה דרוזים עם מדים של חיילים ופאצ'ים של דגל ישראל על מדיהם. גולשים ערבים ב תהו ברשתות האם הדרוזים בסוריה הפכו לצבא הישראלי בסוואדה".

ממשל א-שרע, מצידו, מאשים את המוחים בהסתה לפילוג ו"ניצול כאוס", ומתנגד לכניסת כוחות ישראליים לסוריה.

עוד דווח שהממשל בדמשק מעוניין לפתוח בחקירה נרחבת בעקבות התיעוד שפורסם מבית חולים דרוזי, בו נצפו גברים במדי צבא רוצחים אח אחד העובדים בבית חולים. לצד אינספור עדויות על רציחות של אנשי הממשל שעשו יד אחת עם הבדואים ותקפו ורצחו עשרות מבני העדה הדרוזית בעיר א-סווידא.

