כיכר השבת
רמז לבאות?

ההתחממות בגבול ירדן: המלך עבדאללה בהחלטה חריגה ומפתיעה

ברקע דיווחים הולכים וגוברים על מתיחות הולכת וגוברת מול ישראל, ושורת הצהרות ומהלכים שמעוררים דאגה בממלכה, יורש העצר הירדני, הנסיך חוסיין בן עבדאללה השני, הכריז היום על חידוש תוכנית השירות הצבאי הלאומי במדינה, במסגרתה יוחזר חוק גיוס החובה, לראשונה מזה 34 שנים במדינה (העולם הערבי)

עבדאללה מלך ירדן (צילום: shutterstock)

במפגש עם צעירים במחוז אירביד שבצפון ירדן, הכריז היום (ראשון) יורש העצר של ירדן, הנסיך חוסיין בן עבדאללה השני, על חידוש תוכנית השירות הצבאי הלאומי במדינה, במסגרתה יוחזר חוק גיוס החובה, לראשונה מזה 34 שנים במדינה. כך על פי סוכנות הידיעות הירדנית "ערב ניוז".

לפי הדיווח, הנסיך חוסיין הדגיש כי על הדור הצעיר להיות מוכן לשרת ולהגן על ארצו. לדבריו, מי שכבר חווה שירות צבאי יודע את חשיבותו – לא רק בהיבט הביטחוני, אלא גם בעיצוב אישיות ובהטמעת משמעת. "השירות הצבאי יחזק את הזהות הלאומית ואת הקשר של הצעירים למולדת", אמר יורש העצר.

חוסיין ציין כי הנחה בעבר את הממשלה לעבוד עם שותפיה כדי לגבש את התוכנית, וכי הפעלתה תתבצע לפי לוח זמנים ברור, שיפורסם בהמשך.

שירות החובה בירדן בוטל ב-1991, אז חויבו גברים בגילאי 18 עד 40 לשרת שנתיים בצבא. כיום ירדן נסמכת על סיוע מארצות הברית ועל הסכם הגנה עם וושינגטון, במסגרתו מוצבים במדינה אלפי חיילים אמריקנים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר