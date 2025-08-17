ההתחממות בגבול ירדן: המלך עבדאללה בהחלטה חריגה ומפתיעה

במפגש עם צעירים במחוז אירביד שבצפון ירדן, הכריז היום (ראשון) יורש העצר של ירדן, הנסיך חוסיין בן עבדאללה השני, על חידוש תוכנית השירות הצבאי הלאומי במדינה, במסגרתה יוחזר חוק גיוס החובה, לראשונה מזה 34 שנים במדינה. כך על פי סוכנות הידיעות הירדנית "ערב ניוז".

לפי הדיווח, הנסיך חוסיין הדגיש כי על הדור הצעיר להיות מוכן לשרת ולהגן על ארצו. לדבריו, מי שכבר חווה שירות צבאי יודע את חשיבותו – לא רק בהיבט הביטחוני, אלא גם בעיצוב אישיות ובהטמעת משמעת. "השירות הצבאי יחזק את הזהות הלאומית ואת הקשר של הצעירים למולדת", אמר יורש העצר.

חוסיין ציין כי הנחה בעבר את הממשלה לעבוד עם שותפיה כדי לגבש את התוכנית, וכי הפעלתה תתבצע לפי לוח זמנים ברור, שיפורסם בהמשך.

שירות החובה בירדן בוטל ב-1991, אז חויבו גברים בגילאי 18 עד 40 לשרת שנתיים בצבא. כיום ירדן נסמכת על סיוע מארצות הברית ועל הסכם הגנה עם וושינגטון, במסגרתו מוצבים במדינה אלפי חיילים אמריקנים.