רעולי פנים על משאיות הסיוע בעזה ( צילום: Photo by Abed Rahim Khatib/Flash90 )

דיווח בלעדי של ה'דיילי ווייר' מתוך רצועת עזה חושף את המציאות הקשה והמסוכנת איתה מתמודדים נהגי המשאיות המובילות סיוע הומניטרי. נהגים, המופקדים על הובלת סיוע ברחבי עזה עבור ארגונים הומניטריים שונים, כולל האו"ם, מתארים כיצד הם הופכים ל"נבלים" בעיני הציבור בזמן שהם מסכנים את חייהם ונאלצים להתמודד עם התקפות חוזרות ונשנות מצד המון ושודדים חמושים. הם סיפרו כי ליד מעבר כרם שלום, היכן שאספקה רבה של האו"ם ממתינה להפצה, הם חווים סכנות ממשיות על הכביש.

"שוברים לנו את הדלתות כדי להכות את הנהג," סיפר אחד הנהגים, כשהוא מתאר את האלימות. נהג אחר הוסיף כי "אלף" אנשים מטפסים על השמשה הקדמית, חוסמים לחלוטין את שדה הראייה שלו. "אנחנו לא רואים כלום," אישר נהג נוסף. לדבריהם, הם נתקלים בבעיות הן בעת כניסה לאזורים צפופים עם הסיוע והן ביציאה מהם. הנהגים חשים מואשמים שלא בצדק. "אנשים גורמים לנו, נהגי הסיוע, להרגיש שאנחנו גרמנו למלחמה, שאנחנו גרמנו לרעב בעזה, שאנחנו גנבים, שאנחנו דורסים אנשים," אמר אחד מהם, והוסיף כי "יש לנו סרטונים שמוכיחים שאנשים גורמים לבעיות". עדות לכך ניתן למצוא גם בנתונים חדשים של האו"ם, המצביעים על כך שביולי האחרון, מתוך 1,123 משאיות סיוע שנאספו, 1,055 יורטו על ידי אזרחים עזתיים או "גורמים חמושים", והותירו רק 73 משאיות – 6.5% מהסך הכל – שהגיעו ליעדן בהצלחה. על מנת להגן על עצמם, משאיות הסיוע בעזה מחוזקות בחוטי תיל ובכלובים ממתכת מעל החלונות והשמשות הקדמיות, ובנוסף קיימת גדר תיל בחלקן העליון. למרות זאת, הסכנה ממשיכה לארוב. התקרית בחאן יונס: היה אישור להפעיל רחפן, הטנקים ירו פגזים ב. ניסני | 27.08.25 יאוש רב נשמע בדברי הנהגים, כאשר אחד מהם אמר כי "אין עתיד לעזה, לא נשאר עתיד!". הוא המשיך ותיאר את המצב העגום: "אין בתים, אין מים, אין איפה לישון, אין אוכל! חצי מהסיוע הזה ניזוק בשמש. החצי השני נמכר על ידי גנבים וסוחרים".

חמושים פלסטינים סביב משאיות הסיוע בעזה ( צילום: עבד רחים חטיב/ פלאש 90 )

על רקע המצב העגום, הנהגים מקווים כי בעתיד יתקיים חילופי שבויים בין בני ערובה ישראלים ואסירים פלסטינים, ושהמלחמה תגיע לסיומה. "אנחנו רוצים לסיים עם זה," אמר נהג אחד. נהג אחר, שעבד בישראל לפני ה-7 באוקטובר, שיתף רשמים חיוביים מתקופת עבודתו שם: "הם, כאנשים, מתייחסים אלינו יפה, מלחמה או לא. התייחסו אלי באדיבות. גרתי ועבדתי שם שנתיים לפני המלחמה... הבוס שלי נתן לי אמון מלא". כשנשאלו מי לדעתם צריך לשלוט בעזה, הם היו פתוחים לכל האפשרויות. "כל אחד," ענה נהג אחד. "רק שיפטרו אותנו מהצער הזה כדי שנוכל לנסוע בשקט".

בעוד שהאו"ם מתמודד עם שיעורים גבוהים של שוד ויירוט, ארגון "הקרן ההומניטרית של עזה" (GHF), הנתמך על ידי ארה"ב, מדווח כי אינו נתקל במקרי שוד, לא מצד גורמים חמושים ולא מצד אזרחים עזתיים. זאת בזכות מודל הפצה ייחודי שבו הסיוע מחולק מאתרים מאובטחים. ה-GHF, שמטרתו לספק סיוע הומניטרי ישירות לאזרחים ולמנוע מחמאס ליירט אספקה, כבר חילק למעלה מ-138 מיליון ארוחות מאז הקמתו במאי. הארגון אף הציע לסייע לאו"ם בהפצת סיוע, אך הצעתו נותרה ללא מענה. במקום זאת, האו"ם אף "הכפיש" את הקבוצה בטענה שהיא מסכנת אזרחים על ידי חלוקת סיוע ליד פעולות של צה"ל.

ג'וני מור, יו"ר הנהלת ה-GHF, אמר ל"דיילי ווייר": "התקשורת אומרת שהאתרים שלנו הם מלכודת מוות, אבל העובדים שלנו מקיימים אינטראקציה עם האנשים האלה כל יום. אנחנו רואים באתרי החלוקה שלנו משהו שאנשים לא ראו הרבה זמן ברצועת עזה: אנחנו רואים חיוכים כל יום על פניהן של נשים, על פניהם של ילדים". למעלה מ-220 ארגונים אף חתמו על מכתב התומך ב-GHF וקורא לאו"ם לשתף פעולה עם הארגון.

יצוין כי מוקדם יותר החודש, ארגון ה-IPC, הנתמך על ידי האו"ם, הכריז על רעב בעיר עזה, אך הכרזה זו ספגה ביקורת מגורמים שונים, כולל ממשלת ישראל, בטענה שהיא הסתמכה על נתונים שגויים וממקורות של חמאס.