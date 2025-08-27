כיכר השבת
עזתי גולה טס עם חיל האוויר האמירתי ותיעד את הצנחת הסיוע בעזה | צפו

עזתי גולה הצטרף למשימות הצנחת מזון של חיל האוויר האמירתי, כשהוא מעניק מבט מרתק ממעוף הציפור על הרצועה החרבה (העולם הערבי)

אחמד פואד אלח'טיב, יליד ופעיל שלום ידוע, הצטרף אתמול (שלישי) למשימות הצנחת מזון ל, כשהוא טס שוב מעל המרחב האווירי של עזה עם חיל האוויר של איחוד האמירויות הערביות כדי להצניח מזון. אלח'טיב עזתי גולה ויליד עזה, תיעד את הרצועה מהמטוס והעניק מבט מרתק ממעוף הציפור על עזה החרבה.

במהלך הסרטון, אלח'טיב שיתף את רשמיו: "המחזה הוא תערובת שוברת לב של הרס, אזור מלחמה פעיל, חיים, אזורים מתים וממש מעט תנועה". הוא הוסיף כי "זה מאוד עצוב לראות את מולדתי במצב הזה". חווית הצפייה מלמעלה, לדבריו, הותירה אותו עם תחושה עזה של תקווה "נתגבר על כך" הוא נשמע אומר לבסוף.

פרופיל הטוויטר של אלח'טיב חושף זהות מורכבת: "אמריקאי גאה; יליד עזה; בעד פלסטין, בעד שלום, נגד חמאס ונגד כיבוש צבאי". הוא מכהן גם כראש RF Palestine, עמית בכיר ב-Atlantic Council וחבר ב-CFR.org.

