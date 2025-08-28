מועצת הביטחון תצביע היום (חמישי) על סיום המנדט של כוח יוניפי"ל, שפעל במשך 47 שנים בלבנון מטעם האו"ם.

בשעה 11:30 שעון ניו-יורק, תצביע מועצת הביטחון של האו״ם על סיום מנדט יוניפי״ל בדרום לבנון. החלטה זו מסמלת את תחילת תהליך פירוק הכוח. מרגע פירוק הכוח, תוטל האחריות הביטחונית במלואה על צבא לבנון.

שגריר ישראל לאו״ם, דני דנון: "כמעט יובל שנים אחרי הקמת יוניפי״ל, ו־19 שנים אחרי שהורחב המנדט שלו בתום מלחמת לבנון השנייה, הגיעה השעה לפרק את הכוח. המציאות הוכיחה כי יוניפי"ל נכשל במשימתו ולא מנע את התעצמות חיזבאללה. האחריות כעת מונחת על ממשלת לבנון."

כפי שדווח כבר לפני מספר חודשים, ההחלטה באה בעקבות רצונה של ארה"ב לחסוך את העלויות הכרוכות בהפעלתו. ואילו בישראל מעוניינים ליישר קו עם הממשל וכן סבורים שהתיאום עם צבא לבנון יעיל במידה כה גדולה, שמייתרת את הצורך בקיומו של יוניפי"ל.

קודם לכן, נערכו דיונים קדחתניים בצמרת המדינית והביטחונית בשאלה האם יש עוד צורך בהמשך קיומו של הכוח הרב לאומי. כזכור, יוניפי"ל מעולם לא מימש את המנדט שלו למנוע את ההתחמשות של חיזבאללה בדרום לבנון. זאת בניגוד למה אמור היה לעשות על פי החלטה 1701 של מועצת הביטחון.