"הגיעה השעה"

אחרי 47 שנים, לקראת היסטוריה? היום תתקיים הצבעה לפירוק יוניפי"ל

בצל החלטת ממשלת לבנון לגדיעת השתקמותו של ארגון הטרור הלבנוני - ופירוקו מנשקו, היום תתקיים הצבעה באו"ם על הפסקת את פעילותו של כוח יוניפי"ל בדרום לבנון לאחר 47 שנים (מדיני)

2תגובות
גבול לבנון (צילום: אייל מרגולין/פלאש 90)

מועצת הביטחון תצביע היום (חמישי) על סיום המנדט של כוח יוניפי"ל, שפעל במשך 47 שנים ב מטעם האו"ם.

בשעה 11:30 שעון ניו-יורק, תצביע מועצת הביטחון של האו״ם על סיום מנדט יוניפי״ל בדרום לבנון. החלטה זו מסמלת את תחילת תהליך פירוק הכוח. מרגע פירוק הכוח, תוטל האחריות הביטחונית במלואה על צבא לבנון.

שגריר ישראל לאו״ם, דני דנון: "כמעט יובל שנים אחרי הקמת יוניפי״ל, ו־19 שנים אחרי שהורחב המנדט שלו בתום מלחמת לבנון השנייה, הגיעה השעה לפרק את הכוח. המציאות הוכיחה כי יוניפי"ל נכשל במשימתו ולא מנע את התעצמות . האחריות כעת מונחת על ממשלת לבנון."

כפי שדווח כבר לפני מספר חודשים, ההחלטה באה בעקבות רצונה של ארה"ב לחסוך את העלויות הכרוכות בהפעלתו. ואילו בישראל מעוניינים ליישר קו עם הממשל וכן סבורים שהתיאום עם צבא לבנון יעיל במידה כה גדולה, שמייתרת את הצורך בקיומו של יוניפי"ל.

קודם לכן, נערכו דיונים קדחתניים בצמרת המדינית והביטחונית בשאלה האם יש עוד צורך בהמשך קיומו של הכוח הרב לאומי. כזכור, יוניפי"ל מעולם לא מימש את המנדט שלו למנוע את ההתחמשות של חיזבאללה בדרום לבנון. זאת בניגוד למה אמור היה לעשות על פי החלטה 1701 של מועצת הביטחון.

0 תגובות

2
איך הסכמנו לכוח טרור הזה
לוי
1
כח יוניפיל של האום עזר ככל יכולתו לחיזבאלה
דודו

