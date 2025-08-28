נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, הכריז ביום רביעי, על ציון דרך היסטורי עבור המדינה, עם מסירת מערכת ההגנה האווירית "כיפת הפלדה" (Steel Dome) לידי הצבא הטורקי.

המערכת החדשה, שעלותה 460 מיליון דולר וכוללת 47 כלי רכב, נבנתה בהשראת ובמודל מערכת "כיפת ברזל" הישראלית הידועה. (אפילו את השם של ‘המערכת’ הם לא טרחו לחפש) הנשיא ארדואן הדגיש כי המערכת "תעורר ביטחון בקרב ידידים ופחד בקרב אויבים", ותהווה "נקודת מפנה" עבור ההגנה האווירית של טורקיה, ותעביר את המדינה ל"מעמד שונה" בתחום זה.

ההחלטה לפתח את "כיפת הפלדה", שתוכניותיה נחשפו באוגוסט הקודם כחלק מתוכניתה של אנקרה לבנות מערכת הגנה אווירית רב-שכבתית, נבעה מ"קונפליקטים אזוריים שאירעו לאחרונה".

בין הגורמים שצוינו במפורש היו ההתערבות הגוברת של ישראל בסוריה לאחר הפלתו של בשאר אל-אסד, וכן המלחמה בת 12 הימים בין איראן לישראל. אירועים אלה הדגישו את החשיבות של מערכות מכ"ם והגנה אווירית לגילוי איומים מהאוויר.

הנשיא ארדואן אף ציין כי "מדינה שאינה יכולה לפתח מערכת מכ"ם והגנה אווירית משלה, אינה יכולה לצפות לעתידה בביטחון" אל מול אתגרי הביטחון הנוכחיים באזורם. שר ההגנה יאשאר גולר הוסיף כי המערכת "תגביר עוד יותר את ההרתעה והיעילות של הכוחות המזוינים שלנו... ותבטיח את ביטחוננו ברמה הגבוהה ביותר".

במקביל למסירת המערכת, חנך ארדואן הקמת בסיס טכנולוגי ענק בהשקעה של 1.5 מיליארד דולר, אותו הגדיר כ"ההשקעה הגדולה ביותר בתעשיית הביטחון אי פעם בהיסטוריית הרפובליקה" ו"מתקן ההגנה האווירית המשולב הגדול ביותר בכל אירופה". המתקן הראשון בקמפוס החדש צפוי להתחיל לפעול עד אמצע 2026. ארדואן הצהיר כי השקעה זו "תעשה את טורקיה לא רק שחקן אזורי אלא שחקן עולמי בתחום מערכות ההגנה".