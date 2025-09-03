כיכר השבת
"אמצעי ביטחון מחמירים": בכירי חמאס בטורקיה ובמצרים חוששים על חייהם

בכירי חמאס השוהים בטורקיה ובמצרים נוקטים באמצעי זהירות מחמירים בעקבות האיומים של ישראל לפגוע במנהיגי חמאס בחו"ל ובמיוחד בבכירי חמאס והג'יהאד האסלאמי השוהים בקהיר | חמאס קיבל אזהרות מבכירים במספר מדינות בהם שוהים חברי הלשכה המדינית של הארגון לנקוט "אמצעי ביטחון מחמירים" (העולם הערבי)

1תגובות
בכיר חמאס בטורקיה חליל אל חיה (צילום: רשתות ערביות )

מנהיגי "הפלגים הפלסטיניים" (ארגוני הטרור) המתגוררים בחוץ לארץ, נוקטים באמצעי זהירות מחמירים בעקבות האיומים של ישראל לפגוע במנהיגי בחו"ל ובמיוחד בבכירי חמאס והג'יהאד האיסלאמי השוהים בקהיר. כך דווח הבוקר (רביעי) בעיתון אל-ערבי אל-גדיד הפרו קטרי.

מקור מצרי, אמר לעיתון כי קהיר הזהירה מפגיעה במנהיג הג'יהאד האיסלאמי, זיאד א-נח'אלה, שנמצא כעת בקהיר כמעט לצמיתות לאחר האיומים הגוברים מצד ישראל לפגוע בו.

המקור המצרי טען כי קהיר במסגרת התפקיד שלה כמתווכת במשא ומתן להפסקת אש בעזה, הסכימה לאחרונה להעניק תושבות קבע לזיאד א-נח'אלה. במקביל מקור בחמאס חשף בפני העיתון אלערבי אלג'דיד כי הארגון קיבל אזהרות מבכירים במספר מדינות בהם שוהים חברי הלשכה המדינית של הארגון לנקוט "אמצעי ביטחון מחמירים".

המקור בחמאס ציין, כי טורקיה נקטה לאחרונה אמצעי ביטחון מחמירים מחשש לפגיעה בבכירי הארגון השוהים במדינה בנוסף למספר מחבלים פלסטינים שעברו אליה והשתחררו בעסקה האחרונה לחילופי שבויים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
פחדנים רוצחים תקריבו את עצמכם אחרי שהקרבתם העזתים מגיעה לכם 70 בתולות בבתי מלון שתמותו
הרב יוסף

