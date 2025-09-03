על הכוונת הישראלית "אמצעי ביטחון מחמירים": בכירי חמאס בטורקיה ובמצרים חוששים על חייהם בכירי חמאס השוהים בטורקיה ובמצרים נוקטים באמצעי זהירות מחמירים בעקבות האיומים של ישראל לפגוע במנהיגי חמאס בחו"ל ובמיוחד בבכירי חמאס והג'יהאד האסלאמי השוהים בקהיר | חמאס קיבל אזהרות מבכירים במספר מדינות בהם שוהים חברי הלשכה המדינית של הארגון לנקוט "אמצעי ביטחון מחמירים" (העולם הערבי)

ינ יוסי נכטיגל כיכר השבת | 11:28