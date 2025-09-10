האם נתניהו "פושע מלחמה"? קרב גרסאות בין איראן לקטאר

לאחר התקיפה הישראלית אמש בדוחא, מנהיגים רבים בעולם הערבי ובאירופה שוחחו עם הצמרת הקטארית. בין השאר, גם נשיא איראן שוחח עם אמיר קטאר תמים בן חמד אאל ת'אני. עד כאן הכל נשמע שגרתי, אלא שלאחר פרסום השיחה - פרץ קרב גרסאות בין איראן לקטאר: האם נתניהו פושע מלחמה או לא?

כשבאיראן פרסמו את השיחה הם ציינו שאמיר קטאר כינה את נתניהו "פושע מלחמה" וגינה בחריפות את ישראל. לעומת זאת, בגרסה הרשמית שפורסמה בקטאר הדברים הללו לא הופיעו כלל.

בהודעה האיראנית נכתב: "בשיחה עם אמיר קטאר, אמר הנשיא פזשכיאן כי איראן עומדת לצד אחיה בקטאר ותנקוט בכל פעולה שיידרש כדי לתמוך בשכנתה ובחברתה הקרובה.

המשטר הציוני אינו דבק בשום מסגרת בינלאומית מקובלת. נוהג זה וסוג פעולה זה של המשטר הציוני מתבצעים בתמיכתה ובגיבויה של אמריקה. על מדינות אסלאמיות לנקוט עמדה מאוחדת בגינוי התוקפנות והפשעים הבוטים של המשטר הציוני בקטאר ובפעולותיה".

עוד נכתב בהודעה האיראנית, כי אמיר קטאר אמר לנשיא האיראני בשיחתם כי "הפושע נתניהו אינו יודע גבולות לפשעיו ומפציץ בכל מקום שירצה, מבלי לראות מכשולים מולו".

מילים חריפות בהחלט, אלא שכל החריפות הזו נעלמה כליל באופן מפתיע מהגרסה הקטארית לשיחתם של נשיא איראן ואמיר קטאר.

בהודעה הקטארית נכתב כך: "הוד מעלתו האמיר שייח' תמים בן חמד אל-ת'אני קיבל היום שיחת טלפון מנשיא הרפובליקה האסלאמית של איראן, ד"ר מסעוד פזשקיאן.

במהלך השיחה, אישר הוד מעלתו את הסולידריות של איראן עם מדינת קטאר ואת גינוי חריף של המתקפה הישראלית הפחדנית שכוונה נגד מפקדותיהם של מספר מנהיגי חמאס, והדגיש כי מדובר בהפרה בוטה של ​​כל החוקים והנורמות הבינלאומיים, ואיום חמור על ביטחון מדינת קטאר ומדינות האזור.

הוד מעלתו הדגיש גם את דחייתו המוחלטת של כל תוקפנות המאיימת על ביטחונה ובטיחותה של מדינת קטאר ופוגעת בביטחון וביציבות האזור.

מצדו, הוד מעלתו האמיר אישר כי מדינת קטאר תנקוט בכל האמצעים כדי להגן על ביטחונה ולשמר את ריבונותה לנוכח המתקפה הישראלית הבוטה, והביע את תודתו להוד מעלתו על רגשותיו האחווה הכנים ועל הסולידריות המוערכת של איראן עם מדינת קטאר ועמה".

אז האם נתניהו 'פושע מלחמה' או לא? מחלוקת.