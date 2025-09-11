נאצר אטבאטי, נשיא בית המשפט העליון של מערב אזרבייג'ן באיראן, הודיע ​​היום (חמישי) על הגשת כתבי אישום נגד ארבעה סוכני ריגול של המשטר הישראלי הקשורים למוסד.

על פי ההודעה, ארבעת הנאשמים ביצעו פעולות שונות עבור ישראל, כגון צילום תמונות וסרטונים ושליחתם לסוכני המוסד, השגת כרטיסי סים ורכישת טלפונים מיוחדים ליצירת קשר חשאי עם המוסד, על מנת למסור מידע מדויק על אתרים צבאיים ומרכזים רגישים ברחבי המדינה.

בכתב האישום נטען כי הם אחראים גם על גרימת פיצוצים ושריפות, בעיקר בערים טהרן, אורמיה, שחרוד, אספהאן וערים אחרות. בתמורה, הם קיבלו כספים מהצבא הישראלי בצורה של מטבעות קריפטוגרפיים ומטבעות דיגיטליים.

בהודעה נכתב כי "מערכת המשפט תנקוט פעולה נחרצת ומרתיעה נגד אלו המסכנים את ביטחון העם והמדינה ומהווים מקור להתעצמות של האויב, ולא תיסוג בהגנה על המהפכה ועל המולדת האסלאמית".