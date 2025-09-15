כיכר השבת
הפעיל רשת מרגלים

דיווח: נעצר חבר ב'כוחות הביטחון הפלסטיניים' בלבנון שריגל עבור ישראל 

בלבנון דווח הבוקר כי פלסטיני נעצר במחנה הפליטים א-נאעמה בדרון לבנון "בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל" | הכוחות הלבנוניים מסרו כי החשוד הוא חבר בכוחות הביטחון הלאומי הפלסטיניים, וכי בפשיטה על ביתו מצאו 400 אלף דולר במזומן (העולם הערבי)

חוף בלבנון (צילום: שאטרסטוק)

כוחות הביטחון הלבנוניים עצרו פלסטיני לבנוני בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל. העצור הוא חבר בכוחות הביטחון הלאומי הפלסטיניים במחנה בורג' אל-שמאלי ונעצר בנעמה, שם הוא מתגורר. כך דווח הבוקר (שני) באתר אל אח'באר הנחשב לשופר ה.

על פי הדיווח, לאחר תיאום עם פיקוד הביטחון הלאומי, נערכה פשיטה על ביתו של העצור, שם נמצאו "כ-400,000 דולר ומספר מכשירי תקשורת ומחשבים".

מקורות שעקבו אחר הנושא מסרו כי העצור הודה כי "תקשר עם האויב ומסר מידע שהוביל לפשיטות ולחיסולים בצור ובפרבריה".

על פי המקורות, הודאותיו חשפו גם כי הוא פועל במסגרת רשת המורכבת משמונה חברים בכוחות הביטחון הלאומי הפלסטיניים, שישה מהם נמצאים במחנה בורג' אל-שמאלי ושניים במחנה אל-בס. עם זאת, אף אחד מחברי הרשת הזו טרם נעצר.

