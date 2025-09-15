כוחות הביטחון הלבנוניים עצרו פלסטיני לבנוני בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל. העצור הוא חבר בכוחות הביטחון הלאומי הפלסטיניים במחנה בורג' אל-שמאלי ונעצר בנעמה, שם הוא מתגורר. כך דווח הבוקר (שני) באתר אל אח'באר הנחשב לשופר החיזבאללה.

על פי הדיווח, לאחר תיאום עם פיקוד הביטחון הלאומי, נערכה פשיטה על ביתו של העצור, שם נמצאו "כ-400,000 דולר ומספר מכשירי תקשורת ומחשבים".

מקורות שעקבו אחר הנושא מסרו כי העצור הודה כי "תקשר עם האויב ומסר מידע שהוביל לפשיטות ולחיסולים בצור ובפרבריה".

על פי המקורות, הודאותיו חשפו גם כי הוא פועל במסגרת רשת המורכבת משמונה חברים בכוחות הביטחון הלאומי הפלסטיניים, שישה מהם נמצאים במחנה בורג' אל-שמאלי ושניים במחנה אל-בס. עם זאת, אף אחד מחברי הרשת הזו טרם נעצר.